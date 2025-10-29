وفد أممي يزور مركز شباب دمياط الجديدة لدعم تمكين الشباب والتنمية المجتمعية | تفاصيل

فى إطار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر لدعم تمكين الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية، قام أعضاء المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، بزيارة ميدانية إلى مركز شباب دمياط الجديدة ضمن زيارتهم الرسمية لمحافظة دمياط اليوم والتى رافقتهم خلالها بعدد من المحطات المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

وجاءت الزيارة بحضور كل من الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والدكتور سامح منصو مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية، حيث تم الاطلاع على المبادرات التي ينفذها المركز ضمن برامج تقودها وزارة الشباب والرياضة، بدعم من اليونيسف وشركائها، والتي تهدف إلى تمكين النشء والشباب من خلال التعليم غير الرسمي، والرياضة من أجل التنمية، والمشاركة المجتمعية، والعمل المناخي.

وشارك أعضاء الوفد خلال الزيارة في أنشطة الحملة الوطنية للشباب والمناخ والتى نظمتها الادارة المركزية لتنمية النشء، وتهدف إلى رفع الوعي بالتغيرات المناخية وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، إلى جانب المشاركة في أنشطة التشجير وتنظيف الشواطئ التي تعكس التزام الشباب بحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. كما تعرفوا على أنشطة الرياضة من أجل التنمية، والتي نظمتها الادارة المركزية للتنمية الرياضية وتوظف الرياضة كأداة فعالة لتعزيز القيم الإيجابية، وغرس روح الفريق، وبناء المهارات الحياتية لدى الشباب.

وتُسهم هذه البرامج في تعزيز مهارات الشباب وقدرتهم على الابتكار والعمل الجماعي والمواطنة الفاعلة، مما يمكّنهم من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج زيارات أعضاء المجالس التنفيذية للأمم المتحدة إلى مصر، للاطلاع على نماذج التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في دعم التنمية الشاملة وتمكين الفئات الشابة والنساء في مختلف المحافظات.