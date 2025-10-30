أسعار لكزس LX موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LX موديل 2026، وتنتمي LX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

لكزس LX موديل 2026

أبعاد لكزس LX موديل 2026

تأتى سيارة لكزس LX موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 5100 مم، وعرض 1990 مم، وارتفاع 1865 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

مواصفات لكزس LX موديل 2026

لكزس LX موديل 2026

زودت سيارة لكزس LX موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED ثلاثي الشمعات، ومصابيح خلفية LED، وبها جنوط مقاس 18 بوصة، وبها مرايات خارجية كهربائية مع مؤشرات الانعطاف، وبها فتحة السقف كهربائية، وبها مقاعد فاخرة من الجلد مع تدفئة وتبريد وتدليك في المقاعد الأمامية.

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس LX موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعدد الوظائف مع لمسات خشبية، وبها شاشات معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة، وبها شاشتين مقاس 11.6 بوصة، وبها نظام صوت مقدم من مارك ليفنسون مكون من 25 سماعة، وبها شاحن لاسلكي للهواتف، وبها نظام عرض على الزجاج الأمامي (HUD)، وبها دعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكي، ونظام ملاحة متكامل، وإضاءة محيطية داخلية، وبها ثلاجة تبريد المشروبات .

محرك لكزس LX موديل 2026

لكزس LX موديل 2026

تحصل سيارة لكزس LX موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 409 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة لكزس LX موديل 2026 محرك 3500 سيب سي توين تيربو هايبرد، وتنتج قوة 457 حصان، وعزم دوران 790 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ لكزس LX موديل 2026

لكزس LX موديل 2026

تمتلك سيارة لكزس LX موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 10 وسائد هوائية، وبها مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح (EBD)، والتحكم في قوى الجر (TRC)، والثبات الإلكتروني (ESC)، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وزر مساعد الانعطاف، ونظام تثبيت السرعة متكيف، وتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ، وتحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء فيه، ومراقبة النقاط العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات 360 درجة .

سعر لكزس LX موديل 2026

لكزس LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لكزس LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 596 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 583 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 552 ألف ريال سعودي .