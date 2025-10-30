قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الخميس: شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس
آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السعودية

لكزس LX موديل 2026
لكزس LX موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LX موديل 2026، وتنتمي LX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

لكزس LX موديل 2026

أبعاد لكزس LX موديل 2026

تأتى سيارة لكزس LX موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 5100 مم، وعرض 1990 مم، وارتفاع 1865 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

مواصفات لكزس LX موديل 2026

لكزس LX موديل 2026

زودت سيارة لكزس LX موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED ثلاثي الشمعات، ومصابيح خلفية LED، وبها جنوط مقاس 18 بوصة، وبها مرايات خارجية كهربائية مع مؤشرات الانعطاف، وبها فتحة السقف كهربائية، وبها مقاعد فاخرة من الجلد مع تدفئة وتبريد وتدليك في المقاعد الأمامية.

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس LX موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعدد الوظائف مع لمسات خشبية، وبها شاشات معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة، وبها شاشتين مقاس 11.6 بوصة، وبها نظام صوت مقدم من مارك ليفنسون مكون من 25 سماعة، وبها شاحن لاسلكي للهواتف، وبها نظام عرض على الزجاج الأمامي (HUD)، وبها دعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكي، ونظام ملاحة متكامل، وإضاءة محيطية داخلية، وبها ثلاجة تبريد المشروبات .

محرك لكزس LX موديل 2026

لكزس LX موديل 2026

تحصل سيارة لكزس LX موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 409 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة لكزس LX موديل 2026 محرك 3500 سيب سي توين تيربو هايبرد، وتنتج قوة 457 حصان، وعزم دوران 790 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ لكزس LX موديل 2026

لكزس LX موديل 2026

تمتلك سيارة لكزس LX موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 10 وسائد هوائية، وبها مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح (EBD)، والتحكم في قوى الجر (TRC)، والثبات الإلكتروني (ESC)، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وزر مساعد الانعطاف، ونظام تثبيت السرعة متكيف، وتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ، وتحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء فيه، ومراقبة النقاط العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات 360 درجة .

سعر لكزس LX موديل 2026

لكزس LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لكزس LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 596 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 583 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 552 ألف ريال سعودي .

السيارات الـ SUV الرياضية لكزس LX موديل 2026 LX موديل 2026 مواصفات لكزس LX محرك لكزس LX موديل 2026 سعر لكزس LX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ماجد هلال

عمرو سلامة ينعى المصور ماجد هلال ويطالب بالتحقيق في واقعة وفاته الغامضة

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن

ترشيحاتنا

سماعات

تفاصيل أحدث سماعة لهواوى العالمية

أودي audi a8

أودي A8 أمام مصير غامض.. هل تنجو من عاصفة الفخامة الكهربائية؟

هافال الجديدة

مواصفات السيارة HAVAL H7 HEV الجديدة

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد