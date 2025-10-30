التنمية المحلية: تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء لتعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع المستثمر السياحي منير غبور، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور ممثلي جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى ( نيهرا) والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلي المشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده خلال شهر أكتوبر الجاري لتعظيم جهود الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة بمحافظات القاهرة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وشمال سيناء، والقليوبية، والدقهلية.

وخلال اللقاء تقدمت د.منال عوض بخالص الشكر لـ منير غبور ومؤسسات القطاع الخاص المصرية الرائدة فى مجال السياحة المهتمة بدعم جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة ، و أكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة والذى يعد مشروعاً قومياً ذو بعد ديني وسياحي وثقافى عالمى ، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات ولقاءات سابقة بخصوص هذا المشروع الهام حيث تم استعراض عدد من المقترحات المقدمة من مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة فى قطاع السياحة لتنفيذ مشروعات سياحية مرتبطة بـ" إحياء مسار العائلة المقدسة " .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الدولة تسعى للاستفادة من مختلف المشروعات السياحية والتنموية التى يتم تنفيذها فى نقاط المسار بالمحافظات بما يساهم فى زيادة أعداد السائحين القاصدين لهذا المسار وتعزيز دور المسار سياحياً فى ظل المشروعات التي نفذتها الحكومة لتطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وإحياء المناطق المحيطة بالمسار فى مختلف المحافظات بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الواقعة على طول المسار وتنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص العمل لأبناء القرى والمدن المرتبطة بحركة السياحة على المسار .

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدداً من المقترحات والأفكار لتنفيذ بعض المشروعات السياحية والتنموية، المرتبطة بنقاط مسار العائلة المقدسة فى محافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط والتى من شأنها أن تسهم في الحفاظ على مختلف نقاط ومواقع المسار وتوثق لمختلف محطات العائلة المقدسة أثناء رحلتها داخل مصر، بما يسهم في زيادة حجم السياحة الوافدة لزيارة هذا المسار وكذا توفير تجربة سياحية رائدة لكافة السياح الراغبين فى زيارة المسار من مختلف دول العالم .

وأكد ممثلي جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى ( نيهرا) أهمية هذا المشروع للدولة المصرية والتى يمكن أن يساهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة لزيارة المسار بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة .

وخلال الاجتماع وجهت وزيرة التنمية المحلية بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وبعض الوزارات والجهات المعنية وممثلين لمحافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط و المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات بالمسار لدراسة جميع الأفكار والمقترحات الخاصة بمشروعات التطوير والبدء فى تنفيذها كمرحلة أولى واستكمال باقى المراحل الأخرى بالمحافظات .