قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء لتعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع المستثمر السياحي منير غبور، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور ممثلي جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى ( نيهرا) والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلي المشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده خلال شهر أكتوبر الجاري لتعظيم جهود الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة بمحافظات القاهرة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وشمال سيناء، والقليوبية، والدقهلية.

وخلال اللقاء تقدمت د.منال عوض بخالص الشكر لـ منير غبور ومؤسسات القطاع الخاص المصرية الرائدة فى مجال السياحة المهتمة بدعم جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة ، و أكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة والذى يعد مشروعاً قومياً ذو بعد ديني وسياحي وثقافى عالمى ، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات ولقاءات سابقة بخصوص هذا المشروع الهام حيث تم استعراض عدد من المقترحات المقدمة من مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة فى قطاع السياحة لتنفيذ مشروعات سياحية مرتبطة بـ" إحياء مسار العائلة المقدسة " .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الدولة تسعى للاستفادة من مختلف المشروعات السياحية والتنموية التى يتم تنفيذها فى نقاط المسار بالمحافظات بما يساهم فى زيادة أعداد السائحين القاصدين لهذا المسار وتعزيز دور المسار سياحياً فى ظل المشروعات التي نفذتها الحكومة لتطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وإحياء المناطق المحيطة بالمسار فى مختلف المحافظات بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الواقعة على طول المسار وتنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص العمل لأبناء القرى والمدن المرتبطة بحركة السياحة على المسار .

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدداً من المقترحات والأفكار لتنفيذ بعض المشروعات السياحية والتنموية، المرتبطة بنقاط مسار العائلة المقدسة فى محافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط والتى من شأنها أن تسهم في الحفاظ على مختلف نقاط ومواقع المسار وتوثق لمختلف محطات العائلة المقدسة أثناء رحلتها داخل مصر، بما يسهم في زيادة حجم السياحة الوافدة لزيارة هذا المسار وكذا توفير تجربة سياحية رائدة لكافة السياح الراغبين فى زيارة المسار من مختلف دول العالم .

وأكد ممثلي جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى ( نيهرا) أهمية هذا المشروع للدولة المصرية والتى يمكن أن يساهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة لزيارة المسار بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة .

وخلال الاجتماع وجهت وزيرة التنمية المحلية بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وبعض الوزارات والجهات المعنية وممثلين لمحافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط و المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات بالمسار لدراسة جميع الأفكار والمقترحات الخاصة بمشروعات التطوير والبدء فى تنفيذها كمرحلة أولى واستكمال باقى المراحل الأخرى بالمحافظات .

التنمية المحلية منال عوض مسار العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

كلب مسعور

إصابة 7 أشخاص في هجوم كلب مسعور بأسيوط

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد