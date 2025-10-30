قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير الجناح الثالث بالقرية الأوليمبية

اعمال التطوير
اعمال التطوير
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير الجناح الثالث بالقرية الأوليمبية.

 
وذلك في إطار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير الجارية بالمرافق والمنشآت الرياضية.

وأكد محافظ الاسماعيلية على أن أعمال التطوير تتضمن تجهيز الغرف الفندقية ورفع كفاءتها للتماشي مع أحدث المعايير الفندقية، كما يتم استخدام السخانات الشمسية كأحد حلول الطاقة النظيفة والمستدامة في المنشآت التي يجري تأهيلها بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميم استخدام الطاقة المتجددة في مختلف المرافق الخدمية.

وتستوعب القرية الأوليمبية بعد الانتهاء من أعمال التطوير نحو ١٤٠ غرفة فندقية مجهزة على أعلى مستوى، لخدمة الفرق الرياضية والزائرين، بما يعزز من مكانة الإسماعيلية كمركز رياضي وسياحي متميزًا.

جدير بالذكر، أن القرية حاليًا تستضيف الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية كنتيجة مباشرة لجهود التطوير الكبيرة التي شهدتها القرية الأوليمبية، والتي بدأت بتوجيهات من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، التي أولاها اهتمامًا خاصًا ودعمها حتى عادت لتكون مركزًا فندقيًّا ورياضيًّا جاذبًا للفرق الرياضية المحلية والدولية وكمكان متميز للإقامة وعقد المؤتمرات والفعاليات الثقافية التي تشهدها المحافظة.

وتتمتع القرية بإمكانيات فريدة تخدم مختلف الألعاب الرياضية، حيث تضم ملاعب كرة قدم على أعلى مستوى، تستقبل تدريبات الفرق نهارًا وليلًا، وصالة مغطاة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى بنية تحتية بالإضافة إلى تحديث مبنى الجيم ليصبح مركز رياضي متكامل مزود بأحدث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى خدمة فندقية متكاملة توفر إقامة مريحة للفرق.

تعكس استضافة الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، قدرة القرية على تقديم خدمات فندقية ورياضية ولوجيستية متكاملة، وتؤكد نجاح خطة التطوير التي تهدف إلى استعادة مكانة الإسماعيلية السياحية على خريطة المحافظات المصرية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

ترشيحاتنا

حزب الله

أول رد من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد بليدا

مقتل 4 مسلحين بعد إحباط محاولة تسلل في شمال غربي باكستان

مقتـ.ل 4 مسلحين بعد إحباط محاولة تسلل في شمال غربي باكستان

غارات إسرائيلية

من جديد .. الاحتلال يشعل نيران الحرب في الجنوب اللبناني

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد