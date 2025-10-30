عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جانب من تجربة الصورة التذكارية في المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

وفر المتحف المصري الكبير تجربة ثرية لالتقاط صور تذكارية خلال زيارتك له، والتى تضيف لمسة من تحسين التجربة السياحة للزوار والسائحين.

المتحف المصري الكبير 


وينتظر العالم افتتاح المتحف المصري الكبير 2025، المقرر يوم السبت الموافق 1 نوفمبر بحضور قرابة 60 رئيس دولة حول العالم،تلبية لدعوة مصر لهم لمشاهدة أكبر صرح متحفي في العالم.


ويوفر المتحف المصري الكبير شاشة لالتقاط صور الزائرين بنظام "فوتو بوز" في البهو العظيم، عبر الوقوف أمامها وتحديد موقع صورتك والضغط علي التقاط صورة.


وعقب التقاط الصورة بكاميرا فائقة الدقة، يمكنك ارسالها لنفسك عبر ادخال البريد الإلكتروني الخاص بك، لتصل عقب ارسالها، وذلك في إطار مواكبة المتحف للتطور التكنولوجي.
يذكر أن بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن العشرين ليكون أكبر متحف بالعالم يضم آثار الحضارة المصرية القديمة وأخذت الفكرة في التبلور والتطور حتى أصبح المتحف واقعا في عام 2025.
تم وضع حجر أساس المشروع في فبراير 2002 بالقرب من أهرامات الجيزة بعد إجراء الدراسات الأولية وأطلقت مصر في العام ذاته مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.
في يونيو  2003 فاز بالمسابقة تصميم مقدم من مكتب استشاري صيني أيرلندي يتخذ من دبلن مقرا، والذي اعتمد على أن تمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير، كما يبدو المتحف نفسه من منظور رأسي على شكل هرم رابع.

المتحف المصري الكبير صورة تذكارية في المتحف المصري الكبير المتحف الكبير المتحف الجديد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

