حزب المصريين: لقاء السيسي ورئيس الوزراء الكويتي يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين الشعبين

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، مؤكدًا أن هذا اللقاء يضع خارطة طريق واضحة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن التأكيد المتبادل على عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين يُرسخ الشراكة في إطار دائم من الأخوة والتقدير المتبادل بين القيادتين العليا في البلدين، موضحًا أن لفتة الرئيس السيسي بتوجيه التحية لأمير الكويت، وتقدير رئيس وزراء الكويت للدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في قطاعي الصحة والتعليم بالكويت، تعكس احترامًا متبادلًا للقيمة المُضافة التي يقدمها كل طرف للآخر.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تركيز اللقاء على الملف الاقتصادي، والذي تُرجم بحضور وزراء الاقتصاد والمال والاستثمار من الجانبين يضمن تحويل الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع، وتأكيد الرئيس السيسي على التزام الدولة بتذليل أية عقبات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المستثمرين الكويتيين في مصر هو إشارة قوية ومطمئنة للجانب الكويتي، وتعهد حكومي رسمي يدعم مناخ الثقة الاستثمارية.

ولفت إلى أن إشادة رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالدور المصري المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة هو اعتراف صريح وواضح بأهمية الدور القيادي المصري في المنطقة، فضلًا عن أن التنسيق الكامل حول الأوضاع الإقليمية، وخاصة جهود وقف الحرب في غزة والتأكيد على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق والشروع في عملية إعادة إعمار القطاع يؤكد على وحدة الرؤى السياسية بين القاهرة والكويت تجاه القضايا المصيرية.

وأكد أن هذا اللقاء يوازن بين الإرث التاريخي والرؤية المستقبلية، ويُبشر بمزيد من التعاون الملموس في مجالات الاقتصاد والاستثمار، مما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.