بعد تراجع نتائج ليفربول.. شكوك تحيط بمستقبل آرني سلوت | إيه الحكاية؟

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدير الفني آرني سلوت مع نادي ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد الخروج المخيب من الدور الرابع في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، واستمرار سلسلة النتائج السلبية للفريق خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك وفقًا لما نشره موقع "ترانسفير نيوز لايف".

ليفربول يواصل الترنح وسلوت تحت الضغط

واصل ليفربول نتائجه المتراجعة بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة.

وتعد هذه الخسارة الثالثة على التوالي أمام الفريق نفسه، حيث سبق لكريستال بالاس أن تغلب على الريدز بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية على ملعب "ويمبلي" بعد التعادل (2-2)، كما ألحق به الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة (2-1) على ملعب "سيلهرست بارك".

غضب جماهيري وانتقادات لخيارات المدرب

وذكر موقع "ترانسفير نيوز لايف" أن الهزيمة أمام كريستال بالاس والخروج من الكأس زادت من الشكوك حول بقاء آرني سلوت في منصبه، خاصة بعدما خسر الفريق 6 من أصل 7 مباريات خاضها في مختلف المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الهولندي تلقى انتقادات واسعة من جماهير النادي بعد إجرائه 10 تغييرات دفعة واحدة على التشكيلة الأساسية في اللقاء الأخير، وهو قرار اعتبره الكثيرون مغامرة غير مبررة بالنظر إلى قوة المنافس وحساسية المرحلة التي يمر بها الفريق.

مواجهات صعبة وحسم مرتقب لمصير سلوت

وأضاف التقرير أن ليفربول مقبل على جدول ناري في الفترة المقبلة، حيث يواجه أستون فيلا في الدوري، ثم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، تليها مواجهة مانشستر سيتي في قمة مرتقبة.

ومع تزايد علامات التراجع في الأداء، بدأت إدارة النادي في مراجعة موقف المدرب، مع تلميحات إلى أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الكاملة داخل الفريق، وسط دراسة عدة سيناريوهات بديلة تشمل إما منحه فرصة أخيرة لتحسين النتائج، أو تعيين بديل محتمل تم تحديده بالفعل داخل كشوف الإدارة.

تراجع في ترتيب الدوري وإدارة تبحث عن حلول

يحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مركز لا يتناسب مع طموحات النادي ولا مع جودة العناصر المتاحة في الفريق، ما جعل الإدارة في حالة تأهب لاتخاذ قرارات حاسمة إذا استمر الأداء في التراجع خلال المباريات المقبلة.

توتر في العلاقة بين محمد صلاح والمدرب سلوت

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية سابقة عن توتر العلاقة بين محمد صلاح ومدربه آرني سلوت، بعدما قرر الأخير إشراك النجم المصري لمدة 15 دقيقة فقط في مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 5 – 1.

وأثار صلاح الجدل حين قام بتغيير صورته الشخصية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث أزال صورته بقميص ليفربول، واستبدلها بصورة تجمعه بابنتيه، كما حذف تعريفه السابق كلاعب في ليفربول، مكتفيًا بعبارة "يقيم في ليفربول"، وهو ما فُسّر من قبل المتابعين كإشارة إلى توتر الأجواء داخل الفريق.