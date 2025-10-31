قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر القومي: الأحزاب السياسية تقدم مرشحين كوادر ومشروعات برامجية تلبي تطلعات المواطن

مايكل روفائيل
مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

أكد حزب مصر القومي برئاسة المستشار مايكل روفائيل،  أن الأحزاب المصرية تمارس دورها في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، وأن جميع أشكال الدعاية فى العملية الانتخابية، تخضع لرقابة صارمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال الموارد أو التأثير على إرادة الناخبين، مضيفا أن الحزب يخوض انتخابات النواب بـ 3 مرشحين فى دوائر محافظات مختلفة.

وأضاف المستشار مايكل روفائيل، أن الحديث عن "ضعف التمثيل الحزبي" لا يعكس الواقع الحقيقي، فالأحزاب اليوم أكثر حضورًا في الشارع السياسي من أي وقت مضى، وتقدم كوادر مؤهلة ومشروعات برامجية قادرة على تلبية تطلعات المواطن المصري.

وأشار روفائيل، إلى أن تنوع المرشحين بين الشباب والنساء وأصحاب الخبرات الفنية والإدارية يُعدّ أحد أهم مظاهر النضج الحزبي والسياسي الذي تشهده الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة،

وفيما يتعلق بوجود عدد من رجال الأعمال ضمن قوائم المرشحين، شدّد روفائيل، على أن الدستور والقانون لا يمنعان مشاركة أي فئة من فئات المجتمع طالما التزمت بالقواعد القانونية والمعايير الانتخابية، موضحًا أن وجود رجال أعمال ليس تهمة، بل إضافة، لأنهم يمتلكون خبرات اقتصادية وإدارية يمكن أن تُسهم في دعم التشريعات والسياسات العامة التي تستهدف جذب الاستثمارات وتحسين مناخ التنمية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحملات الموجهة ضد الأحزاب والمرشحين هدفها النيل من الثقة الشعبية في العملية الانتخابية، داعيًا الجميع إلى تحكيم الوعي الوطني وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتفاعل الإيجابي مع مشهد انتخابي يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء برلمان قوي يعبر عن الشعب المصري ويخدم مصالحه العليا.

