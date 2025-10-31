بعد قرار الحكومة بتشكيلها.. اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 مكرر (ب)، الصادر في 29 أكتوبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3971 لسنة 2025، بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها.

وتشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض برئاسة الدكتور حسين مصطفى موسى خالد، وزير التعلـيم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نائبًا لرئيس اللجنة، وعضوية 14 آخرين.

اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

وحدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في القانون.

وتنص المادة (10) من قانون المسؤولية الطبية على تختص اللجنة العليا بما يلي:

النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.

اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها.

إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.