اليونان: مقتل شخصين وإصابة عشرة في حادث إطلاق نار بجزيرة كريت

قتل رجل وامرأة وأصيب عشرة أشخاص آخرين على الأقل، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار وقع في قرية فاريتسيا بجزيرة كريت اليونانية، بحسب ما أفادت به الشرطة اليونانية.

وقالت السلطات إن الحادث يعتقد أنه نتيجة ثأر دموي بين أفراد من عائلة محلية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الجريمة وهوية مطلق النار.

وذكرت مصادر في الشرطة أن إطلاق النار جاء بعد ساعات من انفجار قنبلة زرعت الليلة الماضية في موقع بناء قريب، ما أثار حالة من التوتر بين العائلات المتخاصمة في المنطقة.

وتعرف جزيرة كريت، كبرى الجزر اليونانية، بوقوع نزاعات قبلية وثأرية بين بعض العائلات، وغالبًا ما تتفجر هذه الخلافات على خلفية إهانات شخصية أو ما يعرف محليًا بـ“قضايا الشرف”.