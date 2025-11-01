قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
مصر تبهر العالم مجددًا بحضارتها الممتدة بافتتاح المتحف المصري الكبير

محمد البدوي

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن أنظار العالم تتجه إلى مصر في حدث استثنائي هو افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أهم المشاريع القومية في التاريخ الحديث للدولة المصرية، مؤكدة أن المتحف ليس مجرد مبنى أثري، بل رمز لإحياء روح الحضارة المصرية القديمة في ثوب حديث يعكس التطور والازدهار الذي تشهده البلاد تحت قيادة واعية تدرك قيمة التاريخ وقوة الثقافة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضافت “الحناوي”، خلال تغطية لافتتاح المتحف المصري الكبير على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تبهر العالم مجددًا بحضارتها الممتدة.

وأوضحت أن المتحف المصري الكبير يعد الأكبر على مستوى العالم المخصص لحضارة واحدة، ويُعد أيضًا أبرز مشروع علمي وهندسي يجسد عبقرية التصميم المصري القديم من خلال محاكاة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني مرتين في العام في فبراير وأكتوبر، وهو ما يعكس براعة المصريين القدماء في العلوم والفلك والهندسة.

وذكرت الإعلامية أن المتحف لا يقتصر على كونه موقعًا للعرض الأثري فحسب، بل مؤسسة متحفية متكاملة تضم مراكز أبحاث ومعامل ترميم متطورة ستجعل منه وجهة علمية دولية، ومركزًا يخدم المتخصصين في دراسة وصيانة الآثار من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذا المشروع القومي يعكس رؤية مصر في توظيف تراثها العريق لبناء مستقبل ثقافي واقتصادي.

المتحف المصري افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير المشاريع القومية الحضارة المصرية

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

تيم كوك

تيم كوك : آبل تخطط لزيادة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

آيفون 17

رقم قياسي فاق التوقعات.. أبل تعلق لأول مرة على مبيعات آيفون 17

اكسيد

مشاركات قوية لكبرى شركات السيارات في معرض مدينتي..تفاصيل

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

