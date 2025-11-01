محمد منصور: افتتاح المتحف الكبير يعزز نمو الاستثمارات الفندقية والسياحية بمنطقة غرب القاهرة

أكد المهندس محمد منصور المطور العقارى وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا وطنيًا وعالميًا ضخمًا سيحدث نقلة نوعية في حركة السياحة والتنمية العمرانية في مصر بالكامل وفي منطقة غرب القاهرة بنسبة أكبر، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيعيد رسم خريطة الاستثمار في غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير سيجعل من منطقة غرب القاهرة، خاصة منطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر مقصداً سياحيًا واستثماريًا متكاملًا، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في حجم الطلب على المشروعات الفندقية والسياحية لاستيعاب التدفقات المتوقعة من الزائرين والسياح الراغبين في رؤية هذا المعلم الثقافي والفني المتكامل.

وأضاف أن هذا التحول سيقود أيضًا إلى نمو ملحوظ في المجمعات التجارية والمناطق الترفيهية التي تخدم القطاع السياحي، كما سيساهم في زيادة حجم الأنشطة والخدمات المطلوبة في القطاع السياحي، وهو ما سيعزز من المزايا الاستثمارية لمنطقة غرب القاهرة كمركز جذب متكامل يجمع بين السكن والاستثمار والسياحة.

وأشار إلى أن هذه التطورات ستنعكس بشكل مباشر على سوق العقارات في المنطقة، سواء في قطاع السكن أو الخدمات أو الاستثمار الفندقي، خاصة مع ما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومحاور جديدة تربطها بجميع أنحاء العاصمة.

ولفت إلى أن الدولة وضعت الأساس لتحقيق تنمية شاملة في غرب القاهرة خلال السنوات الماضية وذلك من خلال بنية تحتية متكاملة، وتطوير للطرق ومطار سفنكس الجديدة، ليأتي افتتاح المتحف الكبير ليكمل هذا المشهد التنموي لمنطقة غرب القاهرة بالكامل، مشيرا إلى أنه عقب افتتاح المتحف سيزيد حجم إقبال المستثمرين على منطقة غرب القاهرة.

وقال: "يعد افتتاح المتحف المصري الكبير محركا رئيسيا للتنمية المستدامة في غرب القاهرة، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات التجارية والترفيهية في هذه المنطقة".