جيش الاحتلال يعلن عن عمليات لتطهير رفح وتدمير بنى حماس التحتية

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن قوات الجيش تواصل عملياتها في منطقة رفح شرق الخط الأصفر، بهدف ما وصفه بـ "تطهير المنطقة من البنى التحتية الإرهابية".

وزعم المتحدث العسكري أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، عثرت القوات على قاذفة تحتوي على 15 فوهة إطلاق ومعدات قتالية إضافية نسبت إلى حركة حماس.

وأوضح أدرعي، عبر قناته على "تليجرام"، أن قوات لواء "الناحال" تعمل في المنطقة تحت قيادة الفرقة 143، "وفقا للاتفاق والتعليمات الصادرة عن المستوى السياسي".

كما أكد أن القوات "تواصل تدمير شبكة الأنفاق تحت الأرض المتبقية في المنطقة"، مدعيا أن هذه الأنفاق تمكن ما وصفهم بعناصر المنظمات الإرهابية من التمركز والعمل ضد قواته.

وأشار أدرعي إلى أنه "خلال نشاطها في المنطقة، تم في عدة مناسبات رصد مخربين خرجوا من الأنفاق التي تعمل فيها القوات، وأطلقوا النار باتجاه قوات جيش الدفاع".

وقال إن القوات "تواصل عملياتها في المنطقة حتى تدمير جميع البنى التحتية الإرهابية وحسم المخربين المتبقين داخل مسارات الأنفاق".

وخلص المتحدث إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية "تواصل العمل على إزالة أي تهديد فوري للقوات ولسكان النقب الغربي، من أجل الحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل".