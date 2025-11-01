دعاء زهران: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تبهر العالم .. وأيقونة حضارية

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا بكل المقاييس، ورسالة حضارية جديدة من مصر إلى العالم، تعكس عبقرية الإنسان المصري وقدرته على الجمع بين الأصالة والتطور في آنٍ واحد.

وقالت زهران، في تصريحات صحفية اليوم، إن المتحف الكبير لا يمثل مجرد صرح أثري أو معلم سياحي، بل هو مشروع وطني شامل يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء "الجمهورية الجديدة"، التي توازن بين التنمية المادية والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية، مؤكدة أن ما تحقق على أرض الواقع يفوق التوقعات ويُبرهن على أن مصر تسير بثقة نحو مستقبل يليق بعظمتها التاريخية.

وأضافت أن اختيار موقع المتحف عند سفح الأهرامات يمنحه بُعدًا رمزيًا فريدًا، إذ يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر، مشيرة إلى أن هذا المشروع العملاق سيكون نقطة جذب سياحي واقتصادي وثقافي، تسهم في تعزيز مكانة مصر عالميًا ودعم الاقتصاد الوطني من خلال السياحة الثقافية المستدامة.

وأوضحت زهران أن الاحتفالية العالمية التي شهدت حضور قادة وزعماء ومسؤولين دوليين تعكس المكانة التي أصبحت تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وتؤكد أن العالم بات ينظر إلى القاهرة باعتبارها مركز إشعاع حضاري وثقافي قادر على قيادة الحوار الإنساني بين الشرق والغرب.

واختتمت دعاء زهران بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الإنجاز التاريخي، الذي يضاف إلى سجل النجاحات التي تحققت في عهده في مختلف المجالات، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير يمثل فخرًا لكل مصري ورسالة سلام من أرض الحضارة إلى شعوب العالم، تُجسد إرادة مصر في بناء مستقبل مزدهر قائم على السلام والمعرفة والهوية الوطنية.