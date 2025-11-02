باسم سمرة يشارك في «تريند» المتحف المصري الكبير بطريقته الخاصة

شارك الفنان باسم سمرة في تريند الصور الفرعونية، بطريقة كوميدية ونشر صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، من كواليس مسلسلهما "ذات"الذي عُرض في الموسم الرمضاني عام 2013.

وظهر باسم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، وهما من المسلسل، كأنهما الملك عبدالحميد والملكة ذات، وعلق عليها قائلًا: "ذات وعبدالمجيد من الاسرة اوفكورس الرابعة".

وشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.