أخبار أسوان: احتفالات بافتتاح المتحف المصرى واستعدادات لموسم الأمطار والسيول.. وإصدار تراخيص أبراج المحمول بالقانون

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها .

أهالى أسوان يحتفلون بالافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير.. شاهد

فى مشهد حضارى وتاريخى لا ينسى، ووسط أجواء مبهجة، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، احتفالات أهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين بمناسبة الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير، والذى تم نقل البث المباشر له عبر شاشات العرض.

شارك في الاحتفالات طلاب المدارس ومواهب التربية والتعليم بالزى الفرعونى وهم يحملون أعلام مصر، وأيضا طلائع وشباب يدير شباب وفرق الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة.

للعمل بروح الفريق الواحد .. محافظ أسوان يتابع استعدادات التعامل مع السيول

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً وذلك لمناقشة الجهود المبذولة وبحث الإجراءات والإستعدادات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة وإحتواء تداعياتها تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أصدرها خلال الإجتماع الأخير لمجلس المحافظين .



تركيب شاشات في 15 موقعا بالمدن السياحية بأسوان لمشاهدة افتتاح المتحف المصرى

قررت محافظة أسوان نشر عدد كبير من الشاشات في المدن والمناطق السياخية لتمكين المواطنين من مشاهدة حل افتتاح المتحف المصري الكبير وتوزعت في :

مدينة أسوان ( ميدان المحطة ، وميدان حديقة فريال ، وميدان نادى أسوان الرياضى ، وميدان مسجد الطابية بجوار مركز شباب بدر).

احتفالات اسوان

إصدار تراخيص أبراج المحمول في أسوان بالقانون

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالإلتزام الكامل بالآلية التى تم وضعها لإصدار تراخيص أبراج المحمول ، وذلك تنفيذاً لما تم مناقشته وعرضه تفصيلياً أثناء إجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .



تجهيزات مكثفة وتركيب شاشات بالمدن ومراكز الشباب بأسوان لنقل افتتاح المتحف المصرى

ابتهاجاً واعتزازاً بالحدث العالمى لإفتتاح المتحف المصرى الكبير، رفعت الأجهزة التنفيذية بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ التجهيزات اللوجستية المكثفة من أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة.