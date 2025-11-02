قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: احتفالات بافتتاح المتحف المصرى واستعدادات لموسم الأمطار والسيول.. وإصدار تراخيص أبراج المحمول بالقانون

احتفالات محافظة اسوان
احتفالات محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها .

أهالى أسوان يحتفلون بالافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير.. شاهد

فى مشهد حضارى وتاريخى لا ينسى، ووسط أجواء مبهجة، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، احتفالات أهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين بمناسبة الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير، والذى تم نقل البث المباشر له عبر شاشات العرض.

شارك في الاحتفالات طلاب المدارس ومواهب التربية والتعليم بالزى الفرعونى وهم يحملون أعلام مصر، وأيضا طلائع وشباب يدير شباب وفرق الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة.

للعمل بروح الفريق الواحد .. محافظ أسوان يتابع استعدادات التعامل مع السيول

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً وذلك لمناقشة الجهود المبذولة وبحث الإجراءات والإستعدادات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة وإحتواء تداعياتها تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أصدرها خلال الإجتماع الأخير لمجلس المحافظين .


تركيب شاشات في 15 موقعا بالمدن السياحية بأسوان لمشاهدة افتتاح المتحف المصرى

قررت محافظة أسوان نشر عدد كبير من الشاشات في المدن والمناطق السياخية لتمكين المواطنين من مشاهدة حل افتتاح المتحف المصري الكبير وتوزعت في :  

مدينة أسوان ( ميدان المحطة ، وميدان حديقة فريال ، وميدان نادى أسوان الرياضى ، وميدان مسجد الطابية بجوار مركز شباب بدر). 

احتفالات اسوان

إصدار تراخيص أبراج المحمول في أسوان بالقانون

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالإلتزام الكامل بالآلية التى تم وضعها لإصدار تراخيص أبراج المحمول ، وذلك تنفيذاً لما تم مناقشته وعرضه تفصيلياً أثناء إجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .


تجهيزات مكثفة وتركيب شاشات بالمدن ومراكز الشباب بأسوان لنقل افتتاح المتحف المصرى

ابتهاجاً واعتزازاً بالحدث العالمى لإفتتاح المتحف المصرى الكبير، رفعت الأجهزة التنفيذية بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ التجهيزات اللوجستية المكثفة من أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

بالصور

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد