الكرملين يدعو لعلاقات سلمية بين الولايات المتحدة وفنزويلا

أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن ضرورة الحفاظ على الهدوء بين فنزويلا والولايات المتحدة.

وفي حديثه لوكالة تاس للأنباء، أكد “بيسكوف” على الرغبة في تجنب أي صراعات جديدة، وضمان بقاء المنطقة في حالة من السلام والاستقرار.

وتؤكد هذه التصريحات التزام روسيا بالاستقرار الإقليمي والدبلوماسية في معالجة القضايا الدولية المتعلقة بفنزويلا والولايات المتحدة.