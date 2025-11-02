القليوبية تهتم بعيون أطفالها .. مبادرة لفحص إبصار تلاميذ المدارس الابتدائية

يتفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" من داخل مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بقرية شبلنجة التابعة لمركز ومدينة بنها، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة الطلاب وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال.

وتهدف المبادرة إلى فحص وعلاج مشكلات الإبصار لطلبة المدارس الابتدائية، واكتشاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل مبكر أو علاج مجاني، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ القليوبية أن المبادرة تأتي في إطار خطة المحافظة للاهتمام بالصحة المدرسية والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، باعتبارهم مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن ضعف الإبصار يسهم في تحسين التحصيل الدراسي ويحمي الأطفال من المضاعفات الصحية المستقبلية.

ووجه المحافظ الشكر إلى الأطقم الطبية المشاركة في المبادرة، مثمّنًا جهودهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا استمرار تنظيم المبادرات الصحية النوعية في مختلف مراكز المحافظة تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية.