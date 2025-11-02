قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد الباسط يعلق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا
اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
محافظات

اليوم .. إطلاق أسبوع ريادة الأعمال بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

يُنظم نادي ريادة الأعمال بجامعة بنها (BU EClub) فعاليات «أسبوع ريادة الأعمال بجامعة بنها خلال الفترة من ٢ وحتى ٦ نوفمبر 2025، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، بقاعة الاحتفالات الصغرى بمجمع الكليات.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الأسبوع يهدف إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب والباحثين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وذلك من خلال 3 محاور تدريبية رئيسية تتمثل في: تقييم التكنولوجيا ومؤشرات الجاهزية التكنولوجية (TRLs)
لفهم جاهزية الابتكارات وفرص تسويقها وربطها باحتياجات الصناعة و إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات مع التركيز على تحليل السوق والتكاليف والعوائد والمخاطر وطرق التمويل وفرص التصدير للمشروعات والشركات الناشئة من خلال التعرف على متطلبات النفاذ للأسواق الدولية وبرامج دعم التصدير.

وأشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة إلى أن أسبوع ريادة الأعمال يتضمن ورش عمل تفاعلية يقدمها خبراء ومتخصصون بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف رفع جاهزية المشاركين للانخراط في منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبناء شراكات مع القطاع الصناعي والمجتمعي بما يعزز دور الجامعة الجامعة في تمكين منسوبيها وصناعة قادة المستقبل في ريادة الأعمال.

القليوبية بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

