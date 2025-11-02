مدير مرصد الأزهر تشارك في الاحتفال بذكرى وثيقة نوسترا أيتاتا بالفاتيكان

شاركت الدكتورة ريهام سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين للوثيقة التاريخية "نوسترا أيتاتا" في الفاتيكان، وذلك بدعوة كريمة من دكاستوريا للحوار بين الأديان، ودعم من معهد الآباء الدومينيكان انطلاقًا من الشراكة بين المرصد والمعهد ضمن الجهود المستدامة لتعزيز الحوار الإنساني والديني بين أتباع الديانات والثقافات.

وخلال الزيارة، ألقت د. ريهام سلامة محاضرة بالمسجد الكبير في روما لعدد من الضيوف من باكستان، باللغة الأردية، في خطوة تؤكد حرص الأزهر الشريف على التواصل الفعال والمباشر مع الجاليات المسلمة بمختلف لغاتها، وتفعيل رسالته الدعوية والتعليمية الواسعة.



وساد الفعالية أجواء من الإيجابية واللقاءات الجانبية المثمرة مع عدد من ممثلي المؤسسات الكاثوليكية والأكاديمية، عبّروا خلالها عن تقديرهم لدور الأزهر الشريف في دعم ثقافة الحوار و السلام العالمي.

تأتي مشاركة المرصد في فعالية الفاتيكان تمثيلاً للأزهر الشريف في المحافل الدولية كمنطلق ديني وثقافي لنشر ثقافة الحوار والتعايش البناء في العالم أجمع.