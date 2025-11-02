قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح “أسبوع ريادة الأعمال”

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بالجامعة (BU EClub) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويستمر فعالياته حتى ٦ نوفمبر الجاري ، بقاعة الاحتفالات الصغرى بمجمع الكليات.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة ، والدكتور أحمد عفيفي مدير مكتب براءة الاختراع بالجامعة ، والدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة .
واكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن تنظيم أسبوع رايدة الأعمال يأتى في إطار حرص جامعة بنها على دعم منسوبيها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم على تسويق مخرجات البحث العلمي وتأسيس شركات ناشئة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا إلي أنها تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب السنوات النهائية وفرق مشروعات التخرج ورواد الأعمال الشباب والمهتمون بمجالات الابتكار وتطوير المشروعات.
كما أكد " الجيزاوي "  علي دور الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني  ، مضيفا أن جامعة بنها قامت بإنشاء شركة بداية لتسويق خدماتها بهدف أن تستثمر فى كل إنتاج فكري وبحثي داخل الجامعة وفي مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلي منتج حقيقي  وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار في المعرفة بما يساعد علي استدامة الموارد المالية بالجامعة .
وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الأسبوع يهدف إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب والباحثين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وذلك من خلال 3 محاور تدريبية رئيسية تتمثل في: تقييم التكنولوجيا ومؤشرات الجاهزية التكنولوجية (TRLs) لفهم جاهزية الابتكارات وفرص تسويقها وربطها باحتياجات الصناعة و إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات مع التركيز على تحليل السوق والتكاليف والعوائد والمخاطر وطرق التمويل وفرص التصدير للمشروعات والشركات الناشئة من خلال التعرف على متطلبات النفاذ للأسواق الدولية وبرامج دعم التصدير.
واشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة ان أسبوع ريادة الأعمال يتضمن ورش عمل تفاعلية يقدمها خبراء ومتخصصون ، بهدف رفع جاهزية المشاركين للانخراط في منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبناء شراكات مع القطاع الصناعي والمجتمعي بما يعزز دور الجامعة الجامعة في تمكين منسوبيها وصناعة قادة المستقبل في ريادة الأعمال.


جدير بالذكر أنه حاضر باليوم الأول الدكتور المهندس ماجد صبحي خبير ريادة الأعمال وتقييم التكنولوجيات بورشة عمل بعنوان مراحل تقييم التكنولوجيا ، والدكتور كرامة حفني خبير التحول الرقمى الصناعى بورشة عمل بعنوان “مراحل تقييم التكنولوجيا”.

القليوبية بنها

