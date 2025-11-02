ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية وبحوزتهما مخدرات وأسلحة ببنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من توجيه ضربة قوية للخارجين عن القانون، حيث نجحت مباحث مركز شرطة بنها في القبض على عاطلين هاربين من أحكام قضائية صادرة ضدهما، بعد أن اتخذا من منطقة كفر الجزار وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جاءت الحملة الأمنية بتوجيهات اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وإشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، عقب ورود معلومات من المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، حول اختباء المتهمين داخل المنطقة.

وبعد تحريات ومتابعة ميدانية مكثفة قادها الرائد محمد صلاح، معاون أول المباحث، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من مخدري الهيروين والآيس، وأسلحة نارية (بندقية خرطوش وفرد محلي) وذخائر مطابقة للأسلحة المضبوطة، بالإضافة إلى سيارة جيب كانا يستخدمانها لتسهيل تنقلاتهما وترويج المخدرات على عملائهما.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني.