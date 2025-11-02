قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية وبحوزتهما مخدرات وأسلحة ببنها

إبراهيم الهواري

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من توجيه ضربة قوية للخارجين عن القانون، حيث نجحت مباحث مركز شرطة بنها في القبض على عاطلين هاربين من أحكام قضائية صادرة ضدهما، بعد أن اتخذا من منطقة كفر الجزار وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جاءت الحملة الأمنية بتوجيهات اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وإشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، عقب ورود معلومات من المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، حول اختباء المتهمين داخل المنطقة.

وبعد تحريات ومتابعة ميدانية مكثفة قادها الرائد محمد صلاح، معاون أول المباحث، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من مخدري الهيروين والآيس، وأسلحة نارية (بندقية خرطوش وفرد محلي) وذخائر مطابقة للأسلحة المضبوطة، بالإضافة إلى سيارة جيب كانا يستخدمانها لتسهيل تنقلاتهما وترويج المخدرات على عملائهما.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والدفاع عن نشاطهما الإجرامي. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني.

القليوبية بنها

الشرقية
