المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء الجدد: يجب أن تظهر بصمتكم في الشارع

محافظ العاصمة
محافظ العاصمة

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة رؤساء أحياء غرب القاهرة،  ومصر القديمة، والمرج،  والزاوية الحمراء، وشرق مدينة نصر، ومصر الجديدة، وحلوان، والموسكى، ودار السلام، وعابدين الجدد.

وشدد محافظ القاهرة خلال اللقاء على ضرورة التواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون ، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين هى هدف ومهمة العمل داخل المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء الجدد ببذل أقصى الجهد ، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن .

وأكد محافظ القاهرة على أهمية التعاون مع المجتمع المدنى لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خطط الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين  .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والاخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر ، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز، مع الاسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء بها.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رؤساء أحياء مدينة نصر

