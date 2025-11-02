محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء الجدد: يجب أن تظهر بصمتكم في الشارع

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة رؤساء أحياء غرب القاهرة، ومصر القديمة، والمرج، والزاوية الحمراء، وشرق مدينة نصر، ومصر الجديدة، وحلوان، والموسكى، ودار السلام، وعابدين الجدد.

وشدد محافظ القاهرة خلال اللقاء على ضرورة التواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون ، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين هى هدف ومهمة العمل داخل المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء الجدد ببذل أقصى الجهد ، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن .

وأكد محافظ القاهرة على أهمية التعاون مع المجتمع المدنى لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خطط الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والاخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر ، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز، مع الاسراع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء بها.