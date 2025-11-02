المشاط: استئناف أعمال اللجنة المشتركة مع لبنان بداية لتطبيق الاتفاقيات وتعزيز التعاون

أجرت إكسترا نيوز لقاءً خاصًا مع د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ود. عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية، اليوم بالقاهرة.

إعادة الإعمار وتبادل الخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية

وأشارت د. رانيا المشاط إلى استئناف أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية، مؤكدة أن الاجتماعات تناولت عدة ملفات تتعلق بالتعاون المستقبلي، أبرزها إعادة الإعمار وتبادل الخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، معتبرة أن هذا اللقاء يمثل بداية لانطلاق العلاقات الثنائية من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن العمل المشترك يهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان، مؤكدا حرص بلاده على توسيع نطاق العلاقات والاستفادة من التجربة التنموية المصرية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني قد ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.