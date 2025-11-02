الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألماني ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، على أهمية البناء على النتائج التي خرجت بها قمة شرم الشيخ للسلام، والتي عقدت بمبادرة مصرية بهدف التوصل إلى تهدئة شاملة في قطاع غزة ووضع أساس دائم لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يتيح وقف نزيف الدم الفلسطيني ويمنع تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما أكد أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ومن دون عوائق إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشددًا على أن ذلك يمثل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

إطلاق عملية إعادة الإعمار

وأضاف أن الوقت قد حان للإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، موضحًا أن مصر تبذل جهودًا حثيثة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف.