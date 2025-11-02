مفيدة شيحة: العالم كله يتحدث عن أناقة فستان قرينة الرئيس

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة بإطلالة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم أمس السبت.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" على قناة النهار One، مساء الأحد، إن "فستان سيدة مصر الأولى كان رائعًا ولائقًا للغاية، وعكس ذوقًا راقيًا وجمالًا مصريًا أصيلًا."

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن "العالم كله بيتكلم عن حلاوة فستان قرينة الرئيس، وكان في تناسق جميل بين إطلالتها وملابس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وده خلا الصورة العامة للحفل في قمة الأناقة والرقي."