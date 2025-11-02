قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

في ختام تعاملات الأحد| اللون الأحمر يسيطر على أداء أسواق المال العربية.. بورصتا مصر والسعودية تتراجعان

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

أداء أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع:

-ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط

-البورصة المصرية تخسر  7.8 مليار جنيه 

-تراجع المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا 

سيطر اللون الأحمر علي أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع،  إذ ارتفعت بورصات مسقط، البحرين، الأردن، وتراجعت الكويت، ،مصر، قطر والسعودية، بينما أسواق المال الإماراتية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد، وتستأنف تداولاتها غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 2 نوفمبر  2025.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 5634.11 نقطة، مرتفعًا، بمقدار 23.8 نقطة وبنسبة 0.42 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5610.34 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 47.681.647 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 20 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 59.611.243 مليون ريال .

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.524 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 31.50 مليار ريال عُماني.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم على ارتفاع بمقدار 11.04 نقطة، ليصل عند مستوى 2,073.93 نقطة؛ نتيجة ارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
وصعد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 8.58 نقاط، ليغلق عند مستوى 1,026.98 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 6.404.3 مليون سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 1.921.3مليون دينارًا بحرينيًا، نتيجة تنفيذ من خلال 110 صفقات.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.37%، لتصل إلى مستوى 3330.28 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3966 صفقة.

بورصة مصر

انخفض رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاحد أولى جلسات الأسبوع نحو 7.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.761 تريليون جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم ليتراجع المؤشر الثلاثيني دون حاجز 38100 نقطة، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية وجميع الأفراد.

فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية نحو الشراء.

وبنهاية تداولات اليوم، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 0.48% عند مستوى 38082 نقطة ، بضغط هبوط سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بنحو 1.4%.

فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 0.06% عند مستوى 12078 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 0.29% ليبلغ 15863 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضا بمقدار 119.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 11536.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 259 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 191 شركة.

وبدوره، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم متراجعا بمقدار 73.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 24943.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

بورصة قطر 

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 26.48 نقطة، أي ما يعادل 0.24 %، ليصل إلى مستوى 10930.30 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 120 مليونا و31 ألفا و783 سهما، بقيمة 280 مليونا و748 ألفا و159.047 ريال، عبر تنفيذ 13442 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، وانخفضت أسهم 40 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 652 مليارا و781 مليونا و148 ألفا و44.357 ريال، مقارنة بـ  654 مليارا و743 مليونا و995 و232.127 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 3.77 نقطة بنسبة بلغت 0.04 %، ليبلغ مستوى 9023.11 نقطة.

وتم تداول 656 مليون سهم، عبر 31416 صفقة نقدية بقيمة 140.10 مليون دينار كويتي "نحو 428.7 مليون دولار".

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 2.39 نقطة بنسبة بلغت 0.03 %، ليبلغ مستوى 8682.46 نقطة من خلال تداول 429.6 مليون سهم، عبر 21405 صفقة نقدية بقيمة 67.4 مليون دينار"نحو 206.2 مليون دولار".

في المقابل انخفض مؤشر السوق الأول بمقدار5.50 نقطة بنسبة بلغت 0.06 %، ليبلغ مستوى 9560.42 نقطة من خلال تداول 226.4 مليون سهم، عبر 10011 صفقة بقيمة 72.6 مليون دينار "نحو 222 مليون دولار".

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بمقدار 37.08 نقطة بنسبة بلغت 0.42% ليبلغ مستوى 8890.71 نقطة من خلال تداول 201 مليون سهم، عبر 10929 صفقة نقدية بقيمة 45.9 مليون دينار"نحو 140.4 مليون دولار".


 

اسواق المال العربية بورصة مصر مؤشر الأسهم السعودية بورصة قطر البورصة الأردنية

