الأعلى للشئون الإسلامية ينظم ندوة دعوية بمقر دار المسنين في بنها

واصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ندواته التوعوية، وأنشطته الداعمة لمؤسسات رعاية المُسنين بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم ورعاية الفئات الخاصة والأكثر احتياجًا، وانطلاقًا من مبادرة وزارة الأوقاف المصرية "صحح مفاهيمك" برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالتنسيق مع الشيخ ياسر حلمي غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

"الأعلى للشئون الإسلامية" ينظم ندوة لتصحيح المفاهيم المغلوطة

وفي هذا الإطار، قام وفد من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأئمة مديرية أوقاف القليوبية بتنظيم ندوة دعوية بمقر دار المُسنين بمدينة بنها، التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" بالقليوبية.

وترأس الوفد الدكتور محمود عبدالجواد طه، عضو الأمانة العلمية بالمجلس الأعلى، وبصحبته كلٌّ من الشيخ عبد الله مقلد، والشيخ عماد حمدي، والشيخ علي الزامك، والشيخ أحمد هيكل، من إدارة أوقاف بنها أول، وكان في استقبال الوفد كلٌّ من حسناء عبد المنعم، مديرة دار المسنين، وفريق العمل بالدار.

في بداية الندوة، تحدث الدكتور محمود عبد الجواد طه عن جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مد جسور التعاون مع المؤسسات الداعمة لكبار السن لما لهم من مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على أن المجتمع المتماسك يعيش كباره في كَنف أفراده، انطلاقًا من وصية النبي ﷺ بهم "ليس منا من لم يوقر كبيرنا".

ثم دارت محاور الندوة ومداخلات السادة نزلاء الدار، وفريق العمل بها حول مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تصحح؛ لنعود إلى سماحة ديننا الحنيف، وقيمه الراسخة المنسجمة مع منظومة القيم المصرية العريقة.

واختتم اللقاء بالدعاء والتضرع إلى عز وجل في جو مفعم بالروحانية، والإيمان الذي تعاظمت حلاوته بدعوات صادقة من إحدى نزيلات الدار لمصر المحروسة أن يحفظها الله عز وجل من كيد الكائدين، وأن ينصرها على أعدائها إلى يوم الدين.

وفي ختام الزيارة، أعرب فريق العمل بالدار، والحضور عن شكرهم وامتنانهم، وسعادتهم الغامرة بزيارة وفد المجلس الأعلى مع الوعد بلقاءات متجددة بإذن الله تعالى.