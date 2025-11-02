قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
ديني

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم ندوة دعوية بمقر دار المسنين في بنها

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم ندوة دعوية
الأعلى للشئون الإسلامية ينظم ندوة دعوية

واصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ندواته التوعوية، وأنشطته الداعمة لمؤسسات رعاية المُسنين بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم ورعاية الفئات الخاصة والأكثر احتياجًا، وانطلاقًا من مبادرة وزارة الأوقاف المصرية "صحح مفاهيمك" برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالتنسيق مع الشيخ ياسر حلمي غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

"الأعلى للشئون الإسلامية" ينظم ندوة لتصحيح المفاهيم المغلوطة

وفي هذا الإطار، قام وفد من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأئمة مديرية أوقاف القليوبية بتنظيم ندوة دعوية بمقر دار المُسنين بمدينة بنها، التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" بالقليوبية. 

وترأس الوفد الدكتور محمود عبدالجواد طه، عضو الأمانة العلمية بالمجلس الأعلى، وبصحبته كلٌّ من الشيخ عبد الله مقلد، والشيخ عماد حمدي، والشيخ علي الزامك، والشيخ أحمد هيكل، من إدارة أوقاف بنها أول، وكان في استقبال الوفد كلٌّ من حسناء عبد المنعم، مديرة دار المسنين، وفريق العمل بالدار. 

في بداية الندوة، تحدث الدكتور محمود عبد الجواد طه عن جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مد جسور التعاون مع المؤسسات الداعمة لكبار السن لما لهم من مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على أن المجتمع المتماسك يعيش كباره في كَنف أفراده، انطلاقًا من وصية النبي ﷺ بهم "ليس منا من لم يوقر كبيرنا". 

ثم دارت محاور الندوة ومداخلات السادة نزلاء الدار، وفريق العمل بها حول مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تصحح؛ لنعود إلى سماحة ديننا الحنيف، وقيمه الراسخة المنسجمة مع منظومة القيم المصرية العريقة. 

واختتم اللقاء بالدعاء والتضرع إلى عز وجل في جو مفعم بالروحانية، والإيمان الذي تعاظمت حلاوته بدعوات صادقة من إحدى نزيلات الدار لمصر المحروسة أن يحفظها الله عز وجل من كيد الكائدين، وأن ينصرها على أعدائها إلى يوم الدين.

وفي ختام الزيارة، أعرب فريق العمل بالدار، والحضور عن شكرهم وامتنانهم، وسعادتهم الغامرة بزيارة وفد المجلس الأعلى مع الوعد بلقاءات متجددة بإذن الله تعالى.

صحح مفاهيمك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية

فيديو

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

