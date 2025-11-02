استثمار استراتيجي ..غلاب يعدد القيمة الاقتصادية للمتحف المصري الكبير

قال عمرو غلاب، الأمين المساعد لأمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا :إن الانبهار الذي شاهده العالم خلال حفل الافتتاح للمتحف المصرى الكبير كان مجرد البداية لمرحلة جديدة أكثر أهمية، وهي مرحلة 'العائد على الاستثمار' في حضارتنا حيث الاستثمار في التراث والثقافة ليس رفاهية، بل هو استثمار استراتيجي ذو عائد اقتصادي واجتماعي ضخم.

جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا أن القيمة الاقتصادية للمتحف تتجلى في عدة محاور رئيسية منها خلق دوائر اقتصادية موسعة: "المتحف ليس جزيرة معزولة، بل هو قلب يضخ الحياة في شرايين الاقتصاد. نحن نشهد الآن طفرة في قطاعات الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والسياحة الداخلية، وخاصة الرحلات المنظمة من جميع محافظات الصعيد، بما فيها محافظة المنيا، نحو القاهرة."

وواصل غلاب حديثه:" المتحف يجذب شريحة السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ، وهم من أكثر الشركات إنفاقاً وإقامة لفترات أطول، مما ينعكس إيجاباً على متوسط الإنفاق السياحي، مع فرص العمل والتدريب: "وفر المشروع آلاف الفرص المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، من خريجي الآثار والسياحة واللغات والإدارة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في مكافحة البطالة وبناء كوادر مهنية متخصصة."

وربط "غلاب" بين هذا الصرح القومي ومحافظة المنيا، قائلاً: "نحن في الصعيد، وخاصة في المنيا التي تزخر بكنوز أثرية عظيمة، نرى في المتحف المصري الكبير نافذة عالمية تروج لجميع الآثار المصرية. ازدياد أعداد السياح القادمين لرؤية المتحف الكبير يعني زيادة في الطلب على زيارة المسارات السياحية الأخرى، بما فيها مسارات صعيد مصر. إنه يخلق حالة من التكامل السياحي بين كل محافظات مصر."

وفي ختام تصريحه، أكد "غلاب" على دور الحزب قائلاً: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في حزب الجبهة الوطنية، فإننا لن نقتصر على دعم المشروع، بل سنعمل على التوعية بأهميته الاقتصادية كقصة نجاح مصرية، وتحفيز أبناء محافظتنا على زيارة هذا الصرح الوطني، وفهم دوره في بناء مستقبل أفضل لأولادنا. إنه إنجاز لكل المصريين، ونموذج يحتذى به للربط بين عظمة الماضي وازدهار الاقتصاد في المستقبل."