تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
برلمان

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد عظمة الحضارة المصرية

طه الناظر، عضو مجلس النواب
طه الناظر، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب طه الناظر  عضو مجلس النواب، إن إفتتاح المتحف المصري الكبير، ، رسالة حضارية للعالم ، وأن مصر بلد الحضارة تعيد أمجاد الحضارة القديمة من جديدة في يوم أبهر العالم ليثبت أن مصر بلد الحضارة مازالت قادرة علي الإبهار ، لافتاً  ان المتحف المصري الكبير سيعيد رسم خريطة السياحة في مصر .
 

وأشاد " الناظر" في تصريحات صحفية له ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال الإحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير مؤكداّ أنها عبرت  بصدق عن عظمة مصر وإنجازاتها، وأعادت إلى الأذهان روح البناء والتحدي التي ميّزت الشخصية المصرية في كل مراحل التاريخ.

وأشار" عضو مجلس النواب أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يعكس استقرار الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات بحجم عالمي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم 

أوضح: الناظر " أن كل حجر وتمثال ونقش في المتحف يروي قصة شعب علّم العالم معنى الدولة والنظام والقانون والعدالة، وهي القيم ذاتها التي تبني عليها مصر الحديثة مؤسساتها اليوم مؤكداً  أن المتحف المصري الكبيرة يمثل إضافة وقوة حقيقية للسياحة في مصر وسيكون عامل جذب كبير لملايين السياح من العالم ،وبالتالي سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .


واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد علي أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس فقط حدثًا أثريًا، بل إعلان بأن مصر الحضارة هي ذاتها مصر الإرادة والإنجاز. 

طه الناظر مجلس النواب المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي احتفالية المتحف المصري القديم

