الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى يقترح تدريس اللغة المصرية القديمة في المدارس

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بحالة الفخر والسعادة التي يعيشها المصريون هذه الأيام، مؤكدًا أن الشعب المصري بطبعه جدع وقوي، ويشعر بعزة كبيرة بما تحققه مصر من إنجازات وحضور عالمي مميز.

الحالة الوطنية الجميلة

وقال موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد، إن "المصريين جدعان أوي، ودي حاجة قوية جدًا، وكل الناس فرحانة وبتتابع وبتتفرج على اللي بيحصل"، مشيرًا إلى أن هذه الحالة الوطنية الجميلة تنعكس حتى على الأجيال الصغيرة، وأضاف: "حفيدي عنده 8 سنين، وبيتكلّم عن المتحف والمدرسة والحضارة المصرية القديمة".

وفي هذا السياق، اقترح موسى على وزير التربية والتعليم أن تبدأ الدولة في التفكير الجاد في تدريس اللغة المصرية القديمة ضمن المناهج الدراسية، قائلا: "دا تاريخنا ومفيش حد ينسهولنا، وتدريس اللغة دي علم وتاريخ عظيم لازم أولادنا يعرفوه".

 تدريس اللغة المصرية القديمة

وأكد أن تدريس اللغة المصرية القديمة يجب أن يكون مادة أساسية في المدارس، قائلاً: "لو بدأنا نطبق الفكرة دي، نكون بنحافظ على حضارتنا اللي العالم كله بيحتفل بيها دلوقتي"، مشددًا على أن الحضارة المصرية القديمة هي أساس الهوية الوطنية ومصدر فخر لكل مصري.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري الحضارة المصرية

