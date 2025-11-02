قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قنصل الصين بالإسكندرية لـ"أ ش أ": حجم استثماراتنا في مصر يتزايد بشكل مستمر

قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي
قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي
أ ش أ

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي، أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر في تزايد مستمر، وأن حجم الاستثمارات الصينية في الإسكندرية تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية وتجاوز نصف مليار دولار ويشمل كافة المجالات.


وقال قنصل عام الصين -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إن هناك رؤية صينية لتوسيع المجالات الاستثمارية والصناعية بمدينة الإسكندرية خلال السنوات القادمة بما يتناسب مع مكانة وموقع مدينة الإسكندرية.


وأضاف أن مصر والصين باعتبارهما من أقدم الحضارات في التاريخ، أسهمتا إسهامًا عظيمًا في تطور الحضارة الإنسانية، وأن انتخاب خالد عناني مديرًا عامًا لليونسكو بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، في وقت تسهم فيه الصين ومصر وسائر دول الجنوب العالمي بنشاط في آليات الحوكمة العالمية، الأمر الذي سيضخ حيوية جديدة في التعددية الدولية. 


وتابع أن الصين ومصر تحافظان على تواصل وتعاون وثيق، وأنه بفضل قيادتي البلدين حقق الجانبان إنجازات مهمة وبارزة في تسجيل وحماية مواقع التراث العالمي، كما تعد الإسكندرية نموذجًا مميزًا في هذا التعاون، مشيرا إلى توقيع الصين ومصر في أغسطس 2025 في مكتبة الإسكندرية مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه.


ولفت القنصل الصيني إلى اتفاق مصر والصين على إنشاء المركز الصيني- المصري لعلم الآثار البحرية والتراث الثقافي تحت الماء في الإسكندرية، ليكون جسرًا جديدًا للتبادل الثقافي والإنساني بين البلدين.
 

قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي الاستثمارات الصينية الاستثمارات الصينية في الإسكندرية تضاعف

