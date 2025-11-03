قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
توك شو

وزير قطاع الأعمال: خطة للاعتماد على الطاقة المتجددة.. وتطوير مجمع الألومنيوم بتكلفة 650 مليون دولار

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
محمد البدوي

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن توجه الدولة المصرية يسير بخطى واضحة نحو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة يشمل الطاقة الأحفورية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي (Natural Gas)، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة

وأوضح الوزير خلال تصريحات له عبر قناة “العربية بيزنيس” أن قطاع الأعمال العام يتبنى نهجًا متكاملًا لدعم هذا التوجه، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة داخل الشركات التابعة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع اتفاقية السلام البيئي التي سيُبدأ تطبيقها عام 2026 فيما يتعلق بعمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تضع اشتراطات صارمة لاستخدام الطاقة النظيفة في الإنتاج.

 مجال الألومنيوم وصناعاته

وأشار شيمي إلى أن مجال الألومنيوم وصناعاته يعد من القطاعات التي بدأت الوزارة فيها بالفعل بخطة واضحة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لإنتاج واحد جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المشروع الذي سيُسهم بشكل كبير في توفير احتياجات مجمع الألومنيوم من الطاقة، إلى جانب دعم خطط التوسع المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

 تكلفة تطوير مجمع الألومنيوم 

وأضاف الوزير أن تكلفة تطوير مجمع الألومنيوم ستصل إلى نحو 650 مليون دولار، وهي التكلفة الخاصة بإنتاج الجيجا وات الجديدة من الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء لتنفيذ هذا المشروع وفق أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الوزارة تعمل على هذا الملف منذ أكثر من عام عبر دراسات فنية واقتصادية متعمقة.

التحول للطاقة المستدامة

واختتم المهندس محمد شيمي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك ريادة حقيقية في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، مشددًا على أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس مكانة مصر الرائدة في المنطقة في مجالات الصناعة النظيفة والتحول إلى الطاقة المستدامة.

