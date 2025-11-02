أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير

توقّع الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن يكون متوسط أعداد الزائرين للمتحف الكبير من 6 إلى 7 ملايين زائر سنويًا بعد الافتتاح أمس، قائلاً: "هناك عدة تحديات بعد افتتاح المتحف الكبير بالأمس، أولها التشغيل الكامل بكامل طاقة المتحف، وهو أمر مهم جدًا، بالإضافة إلى تحدي التسويق، وتحدي التشغيل يشمل عدة أمور تنبثق عنه، مثل الضيافة، والتحكم في التدفقات، والتحكم في أماكن الازدحام".



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "قد تبدو هذه التحديات بسيطة، لكنها تتعلق بتقديم تجربة متكاملة للزائر، وهو ما يجعلها عبئًا كبيرًا حتى تكون التجربة ممتعة".

وواصل: "هناك تحدي الاستدامة، سواء المالية أو البيئية، عبر الحفاظ على أن يكون المتحف متحفًا أخضر، وأن يحقق الإيرادات التي تغطي المصروفات وتزيد عليها، وهذا يتطلب آليات مختلفة للتمويل، بالإضافة إلى التسويق الذي توجد حوله وجهات نظر مختلفة؛ فبينما يرى البعض أن المتحف سوّق لنفسه، هناك آراء أخرى تشدد على ضرورة التسويق الخارجي مشددا على أن هناك تحديات عديدة".

وكشف غنيم، عن أن المتحف الكبير سيفتح أبوابه للجمهور يوم 4 نوفمبر، والذي يوافق ذكرى افتتاح مقبرة توت عنخ آمون، والزيارة ستكون للمصريين وغير المصريين.