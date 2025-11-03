فليك يشيد بثنائي برشلونة

أعرب هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني،

وقال فليك في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لعبنا اليوم بشكل أفضل من المباريات السابقة، وضغطنا كفريق واحد، واستحوذنا جيدًا على الكرة».

وواصل: «أنا سعيد بما قدمناه اليوم، والأهداف الأولى جاءت نتيجة هذا الضغط، وهذا ما أحب أن أراه دائما»..

وأتم تصريحاته قائلًا «ماركوس راشفورد لاعب مختلف، وأنا سعيد جدا بمستواه، وكذلك بمستوى فيران توريس«.