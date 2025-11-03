التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم على طريق شبين القناطر - الزهويين بين أتوبيس وسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق شبين القناطر - الزهويين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي، ما أدى إلى مصرع أحد الأشخاص في الحال وإصابة آخر بإصابات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان ملابسات وأسباب الحادث.