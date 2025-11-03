قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية للعمرة والزيارة

أطلقت المملكة العربية السعودية رسميًا نسخة تجريبية حديثة من التأشيرة الإلكترونية للسعودية عبر منصة  KSA Visa  الرقمية، بهدف تسهيل دخول الزوار بغرض زيارة الأقارب والأصدقاء وأداء العمرة خارج موسم الحج.

 ويأتي هذا التطوير في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع السفر وتقديم تجربة أسهل وأسرع للراغبين في زيارة المملكة، وأوضحت المنصة أن التقديم يتم إلكترونيًا بخطوات بسيطة دون الحاجة لمراجعة السفارات في معظم الحالات.

وأشارت منصة KSA Visa إلى أن الخيارات المتاحة تشمل نوعين رئيسيين من التأشيرات، الأولى تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة 90 يومًا مع فترة إقامة مماثلة، والثانية تأشيرة دخول متعددة تمتد صلاحيتها لعام كامل مع إمكانية الإقامة لمدة 90 يومًا في كل زيارة.

 وتأتي هذه الخيارات لتلائم المسافرين الذين يخططون لعدة زيارات خاصة بغرض العمرة أو زيارة الأسرة.

وتتيح التأشيرة الإلكترونية للسعودية للمتقدمين فرصة زيارة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين داخل المملكة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة السياحية وأداء العمرة، وتستهدف الخطوة دعم السياحة الدينية والاجتماعية، مع تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية تستقبل الزائرين بسهولة ودون تعقيدات.

و تتوفر التأشيرة الإلكترونية للسعودية لمواطني الدول المؤهلة، وحاملي تأشيرات شنغن أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، إضافة إلى المقيمين الدائمين في هذه الدول أو في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن التقديم عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال المكاتب المعتمدة أو السفارات السعودية في الدول التي لا تتاح فيها الخدمة الرقابية المباشرة، كما يُسمح لبعض الفئات بالحصول على التأشيرة عند الوصول إلى منافذ المملكة.

و تشترط المنصة أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل، وأن يمتلك جواز سفر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع توفير تأمين صحي ووجود قدرة مالية مناسبة.

 وشددت وزارة الخارجية على ضرورة استخدام القنوات الرسمية فقط، محذرة من التعامل مع وسطاء لتجنب عمليات الاحتيال، وأكدت أن موقع KSA Visa يعد المصدر الرئيسي للمعلومات والتعليمات الخاصة بالتأشيرات، ويقدم خدمات إلكترونية مؤمنة تلبي معايير الحوكمة الرقمية.

و حددت وزارة الخارجية السعودية رسوم التأشيرة الإلكترونية للسعودية بقيمة 80 دولارًا قابل للاسترداد، مع رسوم خدمة رقمية بقيمة 10.5 دولار ورسوم تأمين رقمي بنفس القيمة، إضافة إلى قيمة التأمين الصحي التي تختلف باختلاف الشركة، وتتميز الخدمة بزمن معالجة سريع يتراوح بين دقيقة واحدة وحتى ثلاثة أيام عمل فقط، وفق نوع الطلب ونظام التحليل الإلكتروني.
 

