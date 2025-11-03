محافظ كفر الشيخ يتابع جهود صيانة شبكة الصرف الصحي بدسوق

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ورفع كفاءة الشبكة لضمان انتظام الخدمة وتحقيق استقرار المنظومة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات الحيوية، مشددًا على التنسيق الكامل بين شركات المرافق والوحدات المحلية لتلافي أي أعطال فنية أو تراكمات تؤثر على كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة بجميع المراكز والمدن، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.