قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المايسترو إيمان الجنيدي.. بصمة نسائية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير

المايسترو إيمان الجنيدي.. بصمة نسائية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
المايسترو إيمان الجنيدي.. بصمة نسائية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إسراء عبدالمطلب

جاء افتتاح المتحف المصري الكبير كأحد أضخم الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، إذ اعتبره كثيرون "مشروع القرن" الذي يجسد روح الحضارة المصرية الممتدة عبر آلاف السنين. 

وهذا الصرح المهيب، الذي يقع عند أقدام أهرامات الجيزة، لم يكن مجرد متحف، بل رسالة ثقافية للعالم تؤكد أن مصر ما زالت مهد الحضارة ومنارة للفن والمعرفة.

وفي مشهد الافتتاح المهيب الذي شاهده الملايين حول العالم، تألقت موسيقى أوركسترالية عربية مصرية قادتها امرأة استطاعت أن تكتب اسمها بحروف من ذهب في سجل الموسيقى العربية… إنها المايسترو إيمان الجنيدي.

صدى - المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم التفاصيل || https://www.elbalad.news/6752305 | Facebook

إيمان الجنيدي.. المايسترو التي كسرت الحواجز

تُعد إيمان الجنيدي أول مايسترو صعيدية على مستوى مصر والدول العربية، بدأت رحلتها الفنية منذ عام 2005، حيث شغلت منصب قائد الفرقة القومية للموسيقى العربية بمحافظة بني سويف، ونجحت في كسر النمط السائد الذي يربط قيادة الفرق الموسيقية بالرجال.

تميزت الجنيدي بأسلوبها الفريد في المزج بين الموسيقى الشرقية والآلات الأوركسترالية الغربية، ما جعلها تحقق شهرة كبيرة في الأوساط الفنية المصرية والعربية. 

وقد كرّمتها السيدة الأولى في قصر القبة ضمن احتفالات "المرأة المصرية"، تقديرًا لريادتها ودورها البارز في دعم الموسيقى العربية والمحافظة على التراث الفني الأصيل.

التحضير للمشاركة في حفل الافتتاح

كشفت المايسترو إيمان الجنيدي أن دعوتها للمشاركة في قيادة الأوركسترا خلال افتتاح المتحف المصري الكبير كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لها، إذ وصفتها بأنها "أكبر محطة في مسيرتها الفنية".

وأوضحت أنها شعرت بمزيج من الفخر والقلق، كونها ستقف أمام العالم والرئيس عبد الفتاح السيسي في حدث يترقبه الجميع.

ورغم ضخامة العمل، قررت خوض التجربة دون تردد، مدركة أهمية هذا الحدث في مسيرتها، فبدأت سلسلة مكثفة من البروفات مع الأوركسترا، استمرت لساعات طويلة يوميًا.

وقالت الجنيدي إن التجربة كانت مميزة لأنها للمرة الأولى تقود "عملاً أوركستراليًا كاملاً" بموسيقى عربية خالصة تؤديها أوركسترا مصرية تضم فنانات محجبات، وهو ما أضفى طابعًا مصريًا فريدًا على العرض. 

وأشارت إلى أن العمل كان ممتعًا رغم صعوبته، وأن النتيجة النهائية كانت "رائعة وخالية من أي أخطاء"، مؤكدة أن التصوير والإخراج كانا على مستوى عالمي.

حدث عالمي ورسالة ثقافية

لم تحضر الجنيدي الافتتاح فعليًا، إذ كانت قد أنجزت تصوير الجزء الخاص بها مسبقًا وشاهدته عبر شاشات التلفزيون، لكنها عبرت عن فخرها الشديد بالمشاركة في هذا الحدث الضخم الذي وصفته بأنه "نقطة تحول" في مسيرتها.

وأضافت أن مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير ليست مجرد عمل فني، بل تمثل مسؤولية ثقافية تجاه وطنها، مؤكدة أن نجاح هذا الحدث يعكس مدى قدرة مصر على المزج بين التاريخ العريق والحاضر الحديث، وتقديم صورة مشرقة أمام العالم.

الفن كجسر بين الماضي والمستقبل

أثبتت المايسترو إيمان الجنيدي من خلال مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أن المرأة المصرية قادرة على قيادة أضخم الفعاليات الفنية بثقة واقتدار. لم يكن ظهورها أمام العالم مجرد أداء موسيقي، بل كان رمزًا لتقدم المرأة المصرية واعتزازها بهويتها وثقافتها.

فكما أعاد المتحف المصري الكبير الحياة لكنوز الفراعنة، أعادت الجنيدي تعريف القيادة الفنية في العالم العربي، لتصبح مثالًا للإبداع، والعزيمة، والريادة النسائية في سماء الموسيقى المصرية.

كواليس مشاركة المايسترو إيمان الجنيدي

ومن جانبه، قالت المايسترو إيمان الجنيدى قائدة أوركسترا احتفال افتتاح المتحف المصرى الكبير، إنها تلقت اتصالًا من الجهات المنظمة للحفل، وكان ذلك مفاجأة كبيرة لها أن تُختير للمشاركة في هذا الحدث العالمي العظيم، موضحة أنها شعرت بالقلق لأنها ستقف أمام العالم والرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنها كانت تدرك تمامًا أهمية هذا الحدث في مسيرتها الفنية التي بدأت عام 2005.

وأضافت الجنيدي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنها كانت تعلم أن المشاركة ستكون إضافة كبيرة لها، خاصة أنها بدأت رحلتها كقائد للفرقة القومية للموسيقى العربية في محافظة بني سويف، وكانت أول مايسترو على مستوى الصعيد ثم على مستوى مصر والدول العربية، مشيرة إلى أنها كُرّمت من قبل السيدة الأولى في قصر القبة ضمن احتفالية تكريم المرأة المصرية في 2022.

وأكدت أنها لم تتردد في قبول المشاركة في حفل المتحف الكبير رغم ضخامة العمل وصعوبته، مشيرة إلى أن الموسيقى المستخدمة كانت عربية مصرية، تُعزف من أوركسترا مصرية جميع أفرادها من السيدات المحجبات، وهو ما جعل التجربة مختلفة ومميزة.

وأوضحت أنها أجرت بروفات مكثفة مع الأوركسترا استمرت لساعات طويلة، ورغم صعوبة التحضير إلا أن العمل كان ممتعًا بالنسبة لها لأنه أول مشروع أوركسترالي تشارك فيه بهذا الحجم، مشيرة إلى أن التصوير كان يومًا رائعًا والإخراج جاء على أعلى مستوى دون أي أخطاء.

واختتمت الجنيدي تصريحها، قائلة إنها لم تحضر الافتتاح بنفسها لكنها شاهدت الحفل على التلفزيون، وشعرت بفخر كبير لمشاركتها في هذا العمل الضخم الذي أضاف الكثير لمسيرتها، خاصة أنها تمتلك فرقة موسيقية كبيرة تضم 50 عازفًا، ما يجعل هذه التجربة علامة فارقة في سيرتها الفنية.

إيمان الجنيدي المايسترو إيمان الجنيدي المتحف المصري افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

تعليق إلهام شاهين على تتويجها بلقب سفيرة السينما المصرية

حنان مطاوع

حنان مطاوع تغادر مهرجان vs-film بسبب انشغالها الفني

الأوبرا

الأربعاء.. حفل أعمال كلاسيكية عالمية وتركية على المسرح الكبير بالأوبرا

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد