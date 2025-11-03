الحكومة السودانية: لا تفاوض مع الدعم السريع بشأن الهدنة

كشفت الحكومة السودانية اليوم الاثنين عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن الموافقة على هدنة في البلاد مع ميليشيات الدعم السريع، والتي سيطرت مؤخرا على مدينة الفاشر بولاية دارفور وارتكتب انتهاكات مروعة.

وأكدت الحكومة السودانية أنه لا يوجد تفاوض مباشر أو غير مباشر مع الدعم السريع حول الهدنة.

وأضافت الحكومة السودانية في تصريحات لفضائية "العربية" أنه لا هدنة قبل انسحاب الدعم السريع من الأعيان المدنية وفقا لاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، اليوم الاثنين أن واشنطن لم تعلن عن أي لقاء محتمل بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد ميلشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، موضحا أن هناك تواصل مع الطرفين بشكل منفصل.

وقال كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية، في تصريحات صحيفة عقب لقائه بوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في القاهرة إنه لم تكن هناك أي مفاوضات بشأن عقد لقاء بين البرهان وحميدتي معربا عن أمله في التوصل لاتفاق.

وأوضح بولس، أعلمنا الدعم السريع بضرورة المضي قُدما بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في الفاشر، ويجب أن تكون محاسبة علنية لمرتكبي الانتهاكات الغير مقبولة.

وفيما يتعلق بالمقترح الأمريكي للهدنة، أوضح بولس أن هناك بعض التفاصيل التي يجري الانتهاء منها، معربا عن أمله في الإعن عن الهدنة في السودان قريبا، لافتا إلى أن الطرح الأمريكي لاقى ترحيبا مبدئيا من قبل الطرفين، وهناك مبادرة أمريكية للتوصل إلى هدنة في الفاشر.

وجاءت تصريحات بولس بعد اختتام أعمال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية، حيث ترأس الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما ترأس الجانب الأمريكي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور مايكل ريجاس نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وذلك يوم الاحد ٢ نوفمبر.

وشهدت المشاورات تناول عدد من القضايا أبرزها التطورات فى السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الافريقى والقرن الافريقى، فضلا عن ملف الامن المائى المصرى.

وقال بيان وزارة الخارجية إن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والتي تضمنت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشددا على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد.