قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة السودانية: لا تفاوض مع الدعم السريع بشأن الهدنة

الفاشر
الفاشر
قسم الخارجي

كشفت الحكومة السودانية اليوم الاثنين عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن الموافقة على هدنة في البلاد مع ميليشيات الدعم السريع، والتي سيطرت مؤخرا على مدينة الفاشر بولاية دارفور وارتكتب انتهاكات مروعة.

وأكدت الحكومة السودانية أنه لا يوجد تفاوض مباشر أو غير مباشر مع الدعم السريع حول الهدنة.

وأضافت الحكومة السودانية في تصريحات لفضائية "العربية" أنه لا هدنة قبل انسحاب الدعم السريع من الأعيان المدنية وفقا لاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، اليوم الاثنين أن واشنطن لم تعلن عن أي لقاء محتمل بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد ميلشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، موضحا أن هناك تواصل مع الطرفين بشكل منفصل. 

وقال كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية، في تصريحات صحيفة عقب لقائه بوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في القاهرة إنه لم تكن هناك أي مفاوضات بشأن عقد لقاء بين البرهان وحميدتي معربا عن أمله في التوصل لاتفاق.

وأوضح بولس، أعلمنا الدعم السريع بضرورة المضي قُدما بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في الفاشر، ويجب أن تكون محاسبة علنية لمرتكبي الانتهاكات الغير مقبولة.

وفيما يتعلق بالمقترح الأمريكي للهدنة، أوضح بولس أن هناك بعض التفاصيل التي يجري الانتهاء منها، معربا عن أمله في الإعن عن الهدنة في السودان قريبا، لافتا إلى أن الطرح الأمريكي لاقى ترحيبا مبدئيا من قبل الطرفين، وهناك مبادرة أمريكية للتوصل إلى هدنة في الفاشر.

وجاءت تصريحات بولس بعد اختتام أعمال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية، حيث ترأس الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما ترأس الجانب الأمريكي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور مايكل ريجاس نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وذلك يوم الاحد ٢ نوفمبر. 

وشهدت المشاورات تناول عدد من القضايا أبرزها التطورات فى السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الافريقى والقرن الافريقى، فضلا عن ملف الامن المائى المصرى.  

وقال بيان وزارة الخارجية إن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والتي تضمنت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشددا على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد. 

الحكومة السودانية الدعم السريع ميليشيات الدعم السريع ولاية دارفور مدينة الفاشر ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

جوارديولا وهالاند

جوارديولا: هالاند يمتلك عقلية لا تصدق ويمكن مقارنته بميسي ورونالدو

محمود الخطيب

الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بالسوبر المصري

الزمالك

قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري في الإمارات

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد