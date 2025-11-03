شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، وضع حجر الأساس لمجمع إنتاج مركزات وعجينة الطماطم بقرية النمسا بمركز إسنا، على مساحة 6 أفدنة.

يضم المشروع سورًا خارجيًا وبوابة دخول وساحة انتظار للسيارات، بالإضافة إلى مبنى المصنع الذي يحتوي على ثلاجة، مبنى خطوط الإنتاج، دورات مياه، غرف لتغيير الملابس، وأماكن خاصة بخزانات الغاز الطبيعي والمياه.

ويهدف المجمع إلى تحقيق قيمة مضافة لمحصول الطماطم عبر تحويل كل 8 كجم من الطماطم الطازجة إلى 1 كجم من عجينة الطماطم، التي تُستخدم في صناعة الكاتشب وصلصة الطماطم بالمصانع الكبرى بالقاهرة، وهو ما يحد من نقل المحصول لمسافات طويلة ويقلل استهلاك الوقود ويخفف الضغط على الطرق.

ويأتي المشروع استغلالًا للميزة التنافسية لمحافظة الأقصر في إنتاج الطماطم خلال العروة الشتوية، حيث تبلغ المساحة المنزرعة نحو 30 ألف فدان، بإنتاجية تتراوح بين 25 و40 طنًا للفدان الواحد. كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتلبية الطلب المحلي والدولي على منتجات الطماطم عالية الجودة.

رافق المحافظ ورئيس الهيئة خلال الجولة، بالإضافة إلى حضورهم في الخبر الأول، كل من على صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والعميد وائل عبد العزيز والدكتور مازن شقوير، بالإضافة إلى باقي الفريق التنفيذي من هيئة تنمية الصعيد.

وأكد محافظ الأقصر أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتطوير الزراعة والصناعات القائمة عليها، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى الاستفادة من كافة المحاصيل الزراعية في مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة.