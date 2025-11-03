5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في السوق المصري .. بالأسعار

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الطرازات المتوعة، سواء من ناحية التصميمات الخارجية والداخلية، أو من الناحية الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع بلد المنشأ والتجميع، منها السيارات التي تحمل العلامة اليابانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في السوق المصري.

سوزوكي ديزاير

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، و112 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويأتي محرك سوزوكي ديزاير مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي CVT، وبسعر 829,900 جنيه.

تويوتا كورولا

تستمد تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، ويتراوح سعر السيارة بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

تستمد ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 104 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,300,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه.

نيسان اكستريل

تأتي السيارة نيسان اكستريل بمحرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 201 حصانا و330 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، كما حصلت نسخة الدفع الرباعي من السيارة نيسان اكستريل على محرك بقوة 211 حصانا سعة 1500 سي سي تيربو 3 سلندر، و330 نيوتن متر، وبسعر يتراوح بين 1,999,990 جنيه و 2,299,990 جنيه.