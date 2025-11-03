قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في السوق المصري .. بالأسعار

سيارات يابانية
سيارات يابانية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الطرازات المتوعة، سواء من ناحية التصميمات الخارجية والداخلية، أو من الناحية الفنية والتقنية،  إلى جانب تنوع بلد المنشأ والتجميع، منها السيارات التي تحمل العلامة اليابانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في السوق المصري.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، و112 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويأتي محرك سوزوكي ديزاير مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي CVT، وبسعر 829,900 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، ويتراوح سعر السيارة بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

ميتسوبيشي اكسابندر

تستمد ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 104 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,300,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه.

 نيسان اكستريل

نيسان اكستريل

تأتي السيارة نيسان اكستريل بمحرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 201 حصانا و330 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك،   كما حصلت نسخة الدفع الرباعي من السيارة نيسان اكستريل على محرك بقوة 211 حصانا سعة 1500 سي سي تيربو 3 سلندر، و330 نيوتن متر، وبسعر يتراوح بين 1,999,990 جنيه و 2,299,990 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد