محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث ملفات مهمة مع رئيس «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء»

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع المهندس أحمد علي رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، سبل تطوير قطاع الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، ودعم الشبكة الكهربائية بالمعدات الحديثة ورفع كفاءة الأداء الفني والإداري.

 جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن موسى، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، وعدد من قيادات الشركة.

في بداية اللقاء، أشاد محافظ كفرالشيخ بجهود قطاع الكهرباء بالمحافظة، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية في مجالات تحديث الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة مكونات الشبكة من محولات وأكشاك ولوحات توزيع، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الكهرباء باعتباره أحد أعمدة التنمية الشاملة.

كما تناول اللقاء استعراض مكونات الشبكة الكهربية بالمحافظة وما تم إنجازه في مجال تطويرها، وتم دعم القطاع بعدد من المعدات الحديثة شملت محولات متنقلة ومولدات طوارئ ووحدات إنارة حديثة، بالإضافة إلى أوناش هيدروليكية متعددة الأوزان لدعم أعمال الصيانة الميدانية ورفع الأعطال في المناطق الصعبة.

خلال اللقاء، استعرض رئيس القطاع خطة استعداد قطاع كهرباء كفرالشيخ للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة من خلال تنفيذ أعمال صيانة شاملة ورفع كفاءة المهمات وتحسين أداء الشبكة، بالإضافة إلى تغيير موصلات بطول 2200 متر، وتطوير هندسة مدينة كفرالشيخ ومركز التحكم الرئيسي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، برفع مستوى الخدمة الكهربائية على مستوى المحافظة.

 وأشار إلى تفعيل جهود فرق تلقي بلاغات الأعطال من المشتركين بعدد 17 فرقة/هندسة، إلى جانب تعزيز منظومة تلقي شكاوى المواطنين عبر الرقم الموحد 121، بما يضمن سرعة التعامل مع الأعطال وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

استعرض اللقاء كذلك الخطة الاستثمارية الذاتية لقطاع كهرباء كفرالشيخ للعام المالي 2025/2026، وما تتضمنه من مشروعات تطوير وتوسعات، إلى جانب المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال العام نفسه في إطار خطة الدولة لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية والخدمية الكبرى بالمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطوير البنية التحتية للطاقة بما يواكب خطط الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة، موجهًا الشكر لقيادات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وقطاع كفرالشيخ على جهودهم الملموسة في تحسين الخدمة والارتقاء بمستوى الأداء.

من جانبه، أشار المهندس أحمد علي رمضان، إلى أنه تم دعم قطاع كهرباء كفرالشيخ بسيارة ونش "باسكت" جديدة، بالإضافة إلى حفار متنقل حديث لسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح في المناطق الريفية.

وأشار إلى حرص الشركة على مواكبة أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل الشبكات، معلنًا عن تشغيل معمل اختبار كابلات جديد بمدينة دسوق يغطي نطاق مراكز دسوق ومطوبس وقلين وأجزاء من مركز سيدي سالم، بهدف تقليل زمن إصلاح الأعطال، إلى جانب المعمل الأساسي بمدينة كفرالشيخ، بما يسهم في تحقيق سرعة الاستجابة وجودة الأداء الفني.

وفي ختام اللقاء، قدّم المهندس أحمد علي رمضان درع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إلى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تقديرًا لدعمه المتواصل لقطاع الكهرباء بالمحافظة وحرصه على تهيئة بيئة عمل داعمة للإنتاج والخدمة، مقدمًا التهنئة بمناسبة احتفال محافظة كفرالشيخ بعيدها القومي التاسع والستين، تخليدًا لذكرى أبطال معركة البرلس البحرية 1956م.

