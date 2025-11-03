أمين الشئون الدستورية بالشيوخ : مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل

قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية هو دور تاريخي وثابت لم يتغير عبر العقود، ويعكس إيمان الدولة المصرية العميق بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأجرود ، أن مصر كانت ولا تزال حجر الزاوية في جهود تحقيق السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا دبلوماسية وإنسانية مكثفة لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، إلى جانب رعايتها المستمرة لجهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، إيمانًا منها بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق أي تسوية عادلة وشاملة.

وأوضح أمين سر اللجنة التشريعية ، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك بثبات ووعي للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، مع الالتزام بمبدأ عدم منح الاحتلال أي ذريعة لتوسيع دائرة العنف أو تهديد استقرار المنطقة، مؤكدًا أن تحركات مصر في هذا الملف تحظى بتقدير عربي ودولي واسع لما تتسم به من اتزان، ومصداقية، وسعي حقيقي لتحقيق السلام العادل.

وأكد الأجرود ، أن مصر ستظل داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، حتى ينال حقوقه الكاملة، ويعيش في أمن وسلام على أرضه، مشيرًا إلى أن موقف مصر الراسخ يعكس قيمها القومية والعربية والإنسانية التي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها.