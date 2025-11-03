ولي العهد السعودي يزور البيت الأبيض 18 نوفمبر الجاري

صرّح مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 نوفمبر في زيارة عمل رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة رويترز إن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى حثّ السعودية على الانضمام إلى قائمة الدول المنضمة إلى اتفاقيات إبراهيم.

وفي عام 2020، أبرم ترامب اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

في أواخر أكتوبر الماضي، كشفت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية أن بن سلمان يعتزم زيارة واشنطن، ومن المنتظر توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة، وتشمل مبادرات تجارية واستثمارية جديدة في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب إلى السعودية في مايو الماضي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والدفاع.