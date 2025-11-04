قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
حال فوز ممداني بانتخابات العمدة.. ترامب يهدد بتقييد التمويل الفيدرالي لنيويورك
الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.. تفاصيل
محمد أبوالعلا: الفائز من لقاء الزمالك مع بيراميدز سيتوج بالسوبر المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظة الجيزة: عملية ترقيم التوكتوك تتم في عدة أحياء والمراكز والمدن بالمحافظة

التوك توك
التوك توك
عادل نصار

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن مشروع ترقيم مركبات التوك توك يأتي في إطار خطة شاملة تتبناها المحافظة لتحقيق الانضباط المروري وضبط حركة المركبات في الشوارع، مشيرًا إلى أن الهدف من الترقيم هو تمكين الأجهزة التنفيذية من متابعة المركبات، ومنع الفوضى أو أي ممارسات مخالفة من السائقين.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» على شاشة إكسترا نيوز، أن عملية ترقيم التوك توك لا تقتصر على حي العمرانية فقط كما يعتقد البعض، بل تُنفَّذ حاليًا على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة.

وأشار إلى أن محافظ الجيزة المهندس عادل النجار وجّه بربط تقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز بمدى نجاحهم في تنفيذ المشروع وتحقيق الانضباط في هذا الملف الحيوي.

وبيّن السكرتير العام المساعد أن نظام الترقيم يسهم في تحديد هوية قائد المركبة بسهولة، الأمر الذي يتيح سرعة التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات، كما يساهم في القضاء على ظاهرة قيادة الأطفال للتوك توك والحد من الوقوف العشوائي في الشوارع، ما يعزز من مستويات الأمان والسلامة للمواطنين ويقلل من الازدحام المروري.

وأضاف مرعي أن المحافظة أتاحت قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات من سائقي التوك توك، مؤكدًا أن الشكاوى يتم التعامل معها بشكل فوري عبر الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق الانضباط الكامل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا المشروع يُعد خطوة أساسية نحو تنظيم هذا القطاع غير الرسمي وتحويله إلى منظومة مرخصة ومنضبطة تخدم المواطن وتحافظ على النظام العام.

محافظة الجيزة مركبات التوك توك محمد مرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

القومي للمرأة يبحث تعزيز الوعي المجتمعي مع القيادات الدينية بكفر الشيخ

اسعاف

ننشر أسماء متوفى ومصابي حادث تصادم سيارة بـ2توك توك بأسوان

اسعاف

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم سيارة و 2 توك توك في أسوان

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد