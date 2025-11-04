مدير تصوير فيلم "المنبر" : التصوير في الأماكن الأثرية وفي حقب زمنية متنوعة من أبرز التحديات بالفيلم

قال علي عادل مدير التصوير في فيلم المنبر انني تحدثت مع مخرج الفيلم ، وكنت مندهش ومتسائلا كيف سنقدم تلك الرؤية الفنية ، وسنحتاج الي وقت وامكانات وقمنا بعمل خطة وقمنا بعمل معاينات ، ووجه الشكر الي الاستاذ محمد امين وساعدنا بشكل كبير

واضاف خلال لقاء له برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، أن فكرة الانتقال بين الازمنة والعصور والتاريخ تتطلب شكل مختلف من حيث التصوير وان يكون بجودة عالية وبسرعةً ، وان الفيلم كان به نفحة رائعة جعلت التصوير يتم بهذه السهولة رغم كل التحديات الكبيرة والتي منها التصوير في الأماكن الأثرية والموضوع كان صعب جدا ومرهق جدا ، والجميع كان سعيد ومبسوط جدا ودخلنا اماكن مستحيل ان ادخلها ، ومنها مكتب شيخ الأزهر القديم والحديث ، والجامع ، وفكرة ان نصور في الأزهر والجامع كان صعب جدا ولكن هناك دعم كبير.



وتابع انني ارادت ان اقدم شكل جديد لفيلم بهذه القيمة الانسانية والوطنية وفخور بهذا الفيلم، مؤكدا وانني فخور بالمشاركة واتمني ان تتكرر وسعيد لن يكون في تاريخي الفني عمل بعد الشكل الرائع والتاريخي