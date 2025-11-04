قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

روح المصريين القدماء في الوجدان.. دراسات تكشف سر استمرار الحضارة المصرية عبر العصور

المصريين القدماء
المصريين القدماء
رنا أشرف

تظل الحضارة المصرية القديمة، رغم تعاقب القرون وتبدل الأزمنة، واحدة من أكثر الحضارات الإنسانية حضورًا واستمرارية، إذ لم تبقَ مجرد أثر على جدران المعابد والمقابر، بل امتدت جذورها في وجدان المصريين المعاصرين، لتشكل جزءًا أصيلًا من هويتهم اليومية وسلوكهم وثقافتهم.

ومع تطور العلوم الحديثة، لم يعد الحديث عن هذا الامتداد الحضاري حكرًا على الأدب والتاريخ والفنون، بل أصبح للعلم كلمة فاصلة تؤكد ما كان يروى بالحدس والشواهد. 

فنتائج الدراسات الجينية الحديثة جاءت لتضيف بعدًا جديدًا لفهم استمرارية الهوية المصرية، بعدما أثبتت الأبحاث أن المصريين المعاصرين ما زالوا يحتفظون بجينات أجدادهم القدماء بدرجة لافتة، رغم مرور آلاف السنين وتوالي الغزوات والهجرات.

هذه النتائج، التي نشرت في أبرز الدوريات العلمية، كشفت أن الهوية الوراثية للمصريين لم تتبدل جذريًا، وأن المصري القديم لا يزال حاضرًا في تفاصيل الجينوم الحديث، كما هو حاضر في الملامح واللهجة والموروث الشعبي. 

حسين عبد البصير: روح الفراعنة ما زالت تسكن المصريين.. الحضارة لم تنته بل تجددت في كل عصر

قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف العام الأسبق على المتحف المصري الكبير، إن الحضارة المصرية القديمة تعد واحدة من أعظم حضارات الإنسانية، التي لم تترك بصمتها في التاريخ فحسب، بل في وجدان المصريين وعقولهم وثقافتهم حتى يومنا هذا.

وأوضح أن مصر ليست فقط بلد الأهرامات والمعابد، بل هي أيضًا أرض الروح المتصلة بجذور تمتد لسبعة آلاف عام من الإبداع والاستمرارية، حيث يعيش الماضي في الحاضر بكل تفاصيله الدقيقة والعميقة.

وأضاف عبد البصير أن من يتأمل سلوك المصريين اليوم، في حياتهم اليومية وأمثالهم الشعبية وأغانيهم واحتفالاتهم، سيكتشف أن المصري القديم لم يرحل قط، بل تحول عبر العصور إلى روح حاضرة في كل بيت وشارع وطقس شعبي، مشيرًا إلى أن الحضارة الفرعونية تركت إرثًا ثقافيًا غير مادي لا يقل أهمية عن آثارها المادية الخالدة.

وأكد أن اللهجة المصرية المعاصرة ما زالت تحتفظ بعدد كبير من المفردات والجذور الموروثة من اللغة المصرية القديمة والقبطية، مثل كلمة “توت” التي ما زالت تستخدم اسمًا لأحد الشهور القبطية المرتبطة بالتقويم الزراعي المصري القديم.

وأضاف أن العبارات اليومية مثل “إلهي ينصرك” و”عيش وملح” تعكس فلسفة ماعت إلهة الحق والعدالة والنظام  التي قامت عليها فكرة التوازن في حياة المصريين القدماء، موضحًا أن اللغة المصرية لم تكن أبدًا مجرد وسيلة تواصل، بل وعاء حضاري يحمل ذاكرة طويلة من التجارب الإنسانية والفكرية.

وأشار عبد البصير إلى أن روح الفن الفرعوني لا تزال حاضرة في التكوين الجمالي للمصريين حتى اليوم، فـ”الزخارف المتناظرة، والميل إلى التنسيق والتوازن، والاهتمام بالمقدس في التصميم” هي عناصر انتقلت من المعابد والمقابر المصرية القديمة إلى العمارة القبطية ثم الإسلامية، ولا يزال مبدأ “القداسة في التناسق” يوجه الذوق المصري في العمارة حتى اليوم، سواء في بناء البيت الشعبي أو تصميم الجسور والميادين العامة.

وقال إن المصري في لا وعيه يبحث دوماً عن الخلود الجمالي، تلك الفكرة التي زرعها الأجداد منذ آلاف السنين.

وتابع أن الأغاني الشعبية في الريف والصعيد والواحات لا تزال تحتفظ بإيقاعات مشابهة لتلك التي تغنى بها المصري القديم للنيل والشمس والخصب، مؤكدًا أن المصري القديم قدس الحياة واحتفى بالخصوبة، وهي الروح نفسها التي نراها في أهازيج الفلاحين وأغاني المولد والاحتفال اليوم، موضحًا أن فكرة الخلود ظلت حاضرة في الشخصية المصرية من خلال حب الأرض والعائلة والرغبة في البقاء بالذكر والإنجاز.

وأضاف عبد البصير أن ما يميز الحضارة المصرية القديمة هو أنها لم تنته بانتهاء عصورها، بل أعادت تشكيل نفسها في كل مرحلة تاريخية لاحقة، فالمصري الذي بنى الأهرامات هو نفسه الذي شيّد الكنائس ورفع المآذن، محتفظًا بروح البناء والإيمان بالخلود، وهو ما جعل من مصر نموذجًا فريدًا لحضارة حية تتجدد وتستمر عبر الزمن.

وشدد على أن مصر أثبتت عبر تاريخها الطويل أن الحضارة ليست حجرًا ولا تمثالًا، بل روح تعيش في الناس وتنعكس في سلوكهم اليومي، موضحًا أن المصري المعاصر ما زال يحمل في داخله صوت الجد الفرعوني، يردده دون أن يدري حين يقول “الدنيا دوارة ”، أو حين يرفع يديه إلى السماء شاكرًا الإله كما فعل أجداده قبل آلاف السنين.

