وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن تفكيك بنية حماس في غزة
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع العشريني ويوجِّه برفع الإشغالات وتغريم المخالفين

الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا، شارع العشريني ومنطقة حديقة الأندلس بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

وخلال جولته، تابع محافظ الإسماعيلية مستوى النظافة العامة بالشوارع، والتعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، وكذلك مستوى الإنارة العامة.

ووجَّه المحافظ، رئيس حي ثان بالمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وتطبيق غرامات على المخالفين، مع التأكيد على حق المواطنين في رصيف آمن، بالإضافة إلى الحزم مع معوقي السيولة المرورية بالشارع سواء باستخدام حواجز صناعية أمام محالهم، أو باستغلال الرصيف في عرض بضائعهم، وكذلك مرتادو الشارع الذين يقومون بالركن المخالف.

وطالب إدارة مرور الإسماعيلية بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع التجارية الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية بها، مشددًا على ضرورة تعاون أصحاب المحال مع الوحدة المحلية في تحسين مستوى النظافة بالشارع، وعدم إلقاء المخلفات والأكياس والكرتون في الشارع، وتخصيص أوقات لجمع المخلفات بواسطة سيارات الحي.

وخلال تفقده حديقة الأندلس التي قام الحي بتطويرها بالجهود الذاتية، أكد المحافظ أن الحديقة تمثل متنفسًا أخضر متميزًا لأبناء الحي والمحافظة بأكملها، لذا وجب الحفاظ عليها، مشددًا على عدم استغلال المسطح الأخضر بأي شكل من أشكال التعدي ورفع الكراسي المخالفة فورًا والتنبيه بعدم إعادتها؛ حفاظًا على المظهر الجمالي للحديقة.

وحرص "أكرم" على الالتقاء بعدد من المواطنين، والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم بشأن جميع الخدمات المقدمة لهم من الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم وإزالة أسبابها، داعيًا المواطنين إلى التكاتف مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والعمل كفريق واحد للحفاظ على الطابع المميز لعروس القناة.

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته؛ العميد أحمد عبد العال، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والمهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

