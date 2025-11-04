رئيس الصين يعرب عن تعازيه لجامايكا في ضحايا إعصار "ميليسا"

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن تعازيه في ضحايا الإعصار الذي اجتاح جامايكا وأودى بحياة 28 شخصا على الأقل.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء في رسالة بعث بها شي جين بينج إلى الحاكم العام لجامايكا باتريك ألين.

وأكد شي أن جامايكا تعد شريكا استراتيجيا لبلاده، معربا عن استعداد الصين لمساعدة شعب جامايكا في تجاوز آثار الكارثة، وإعادة بناء منازلهم في أسرع وقت.

من جانبه، بعث رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، برسالة تعزية إلى رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس.

ويعد الإعصار "ميليسا" من أقوى العواصف التي ضربت منطقة البحر الكاريبي على الإطلاق، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 185 ميلا في الساعة عندما ضرب جامايكا الإسبوع الماضي.

وتتكون الأعاصير المدارية فوق المياه الدافئة للمحيطات.. ويقول الخبراء "إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة .. ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر".

